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Полиция задержала на юге Петербурга стрелка по пешеходам. Инцидент случился накануне ковбой-шоу, в котором не увидели преступления

В Купчино задержали мужчину, который устроил стрельбу по людям на детской площадке

Полиция Фрунзенского района задержала мужчину, который ранил на детской площадке женщину.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, накануне около двух дня оперативники уголовного розыска 12 отдела полиции задержали 59-летнего неработающего мужчину. Его подозревают в том, что вечером 8 июля, сидя у окна, он развлекался стрельбой по «мишеням» на детской площадке. С нее увезли в травмпункт 26-летнюю петербурженку, которой металлический шарик попал в шею.

Сотрудники полиции 14 июля задержали подозреваемого в стрельбе, 59-летнего неработающего жителя дома 7, корпус 1, по улице Белы Куна. Как полагают в полиции, он стрелял по детской площадке из пневматического пистолета, который у него в ходе досмотра изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Отметим, что 12 июля в паре километров от места этой стрельбы двое мужчин устроили ковбой-шоу, стреляя то по бутылкам в урне, то по окнам домов.

Полиция возбудила дело, однако прокуратура района отменила постановление о его возбуждении, посчитав, что ночью отсутствовала опасность для людей.

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Комментарии (3)

А13579
То есть можно стрелять до тех пор, пока не попадёшь в человека. Хорошие законы!!!
265947515
"Ночью отсутствовала опасность". То что надо. Теперь понятно что по ночам стрелять можно легально. Надо только уточнить временные рамки официально разрешенного отстрела чего либо.
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