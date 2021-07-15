Полиция задержала на юге Петербурга стрелка по пешеходам. Инцидент случился накануне ковбой-шоу, в котором не увидели преступления

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, накануне около двух дня оперативники уголовного розыска 12 отдела полиции задержали 59-летнего неработающего мужчину. Его подозревают в том, что вечером 8 июля, сидя у окна, он развлекался стрельбой по «мишеням» на детской площадке. С нее увезли в травмпункт 26-летнюю петербурженку, которой металлический шарик попал в шею.



Сотрудники полиции 14 июля задержали подозреваемого в стрельбе, 59-летнего неработающего жителя дома 7, корпус 1, по улице Белы Куна. Как полагают в полиции, он стрелял по детской площадке из пневматического пистолета, который у него в ходе досмотра изъяли.

