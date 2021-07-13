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Прокуратура не увидела уголовного хулиганства в ковбой-шоу со стрельбой в Купчино

Уголовное дело о хулиганстве в отношении ночного стрелка из Фрунзенского района Петербурга прожило сутки. Переполошившие соседей признались, что палили в сторону окон, но на видео попало иное.

Как стало известно «Фонтанке», решение об отмене дела 13 июля принял зампрокурора Фрунзенского района Гаврилов. По его мнению, полиция накануне ошибочно усмотрела в действиях стрелявшего из пневматики на улице Ярослава Гашека грубое нарушение общественного порядка, тишины и спокойствия граждан.

О стрельбе в ночь на 12 июля полиции сообщил разбуженный житель дома. Он наблюдал, как двое мужчин, пошатываясь, искали мишень сначала в урне, а потом обратили внимание на окна.

Задержанные — ранее судимый за попытку грабежа 30-летний житель Шушар и его несудимый товарищ 37 лет из Купчино — написали явку с повинной и признали, что стреляли из пневматического пистолета в том числе в сторону окон первого этажа. В прокуратуре посмотрели видео и увидели только пулю, которая отрикошетила в окно.

Ночное время и отсутствие людей, а значит, и отсутствие опасности для их здоровья также сыграли на руку задержанным. Постановление о возбуждении дела отменено, материалы вернули полиции для дополнительной проверки.

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Комментарии (4)

lenten
Заместитель прокурора Фрунзенского района Гаврилов - ещё один прекрасный представитель правоохранительных органов, на котором держится наша безопасность.
Шихаэль Мумахер
два безнаказанных ковбоя - родили две тыщи... ждите на улицах города.
***_555
Скрепы не шатали.
Опора и надежда РФ.
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