Прокуратура не увидела уголовного хулиганства в ковбой-шоу со стрельбой в Купчино

Как стало известно «Фонтанке», решение об отмене дела 13 июля принял зампрокурора Фрунзенского района Гаврилов. По его мнению, полиция накануне ошибочно усмотрела в действиях стрелявшего из пневматики на улице Ярослава Гашека грубое нарушение общественного порядка, тишины и спокойствия граждан.



О стрельбе в ночь на 12 июля полиции сообщил разбуженный житель дома. Он наблюдал, как двое мужчин, пошатываясь, искали мишень сначала в урне, а потом обратили внимание на окна.

Задержанные — ранее судимый за попытку грабежа 30-летний житель Шушар и его несудимый товарищ 37 лет из Купчино — написали явку с повинной и признали, что стреляли из пневматического пистолета в том числе в сторону окон первого этажа. В прокуратуре посмотрели видео и увидели только пулю, которая отрикошетила в окно.