Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июля, накануне около 2 часов ночи в полицию обратился 24-летний мужчина, который снимает квартиру в доме на улице Ярослава Гашека. Он, по предварительной информации, сообщил, что двое мужчин устроили на улице под окнами стрельбу из пневматического оружия. Пошатываясь, они искали мишень сначала в забитой пластиковыми бутылками из-под воды урне, а потом обратили внимание на окна. Несколько пуль попало в стекла квартиры на первом этаже.

Наряд задержал в указанном месте двоих — ранее судимого за попытку грабежа 30-летнего жителя Шушар и его не судимого товарища 37 лет из Купчино.

У младшего нашли пневматический пистолет, а также металлические шарики в коробке к нему.