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На юге Петербурга задержали двоих, устроивших ночное ковбой-шоу со стрельбой

В Купчино двое мужчин стреляли по урне и окнам домов

Полиция Фрунзенского района задержала двоих, стрелявших не только по бутылочкам, но и по окнам домов.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июля, накануне около 2 часов ночи в полицию обратился 24-летний мужчина, который снимает квартиру в доме на улице Ярослава Гашека. Он, по предварительной информации, сообщил, что двое мужчин устроили на улице под окнами стрельбу из пневматического оружия. Пошатываясь, они искали мишень сначала в забитой пластиковыми бутылками из-под воды урне, а потом обратили внимание на окна. Несколько пуль попало в стекла квартиры на первом этаже.

Фонтанка.ру

Наряд задержал в указанном месте двоих — ранее судимого за попытку грабежа 30-летнего жителя Шушар и его не судимого товарища 37 лет из Купчино.

У младшего нашли пневматический пистолет, а также металлические шарики в коробке к нему.

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Комментарии (6)

Remington870
Нужно больше таких даунят. И тогда на канцелярские ножи, тоже лицензию оформлять надо будет. А кухонные, через пять лет владения канцелярским:-)
Chinalove
Опять Купчино??? Да что ж такое-то?
Философ (не тролль)
Да, и фасон трусов явно не ковбойский...
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