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4 августа — правовая дискуссия «Семейное и наследственное право 2021»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит юридическую дискуссию на тему: «Семейное и наследственное право 2021».

Фото: https://pixabay.com/ru
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Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает консультантов по семейному и наследственному праву, налогообложению и управлению личными активами и имуществом, представителей бизнеса, а также судей и представителей органов госвласти, на вторую ежегодную правовую дискуссию «Семейное и наследственное право 2021». Эксперты обсудят последние тенденции законотворчества и правоприменительной практики в данной сфере.

Дата: 4 августа 2021 года.

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы к обсуждению:

1. Развод:

  • место жительства детей,
  • раздел имущества,
  • брачный контракт,
  • развод и банкротство гражданина.

2. Наследство:

  • наследственное планирование,
  • наследственные споры,
  • наследование обязательств и ответственности.

3. Внутрисемейные сделки:

  • дарение,
  • купля-продажа,
  • иные сделки.

4. Согласие супруга

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

План мероприятий
Фото: https://pixabay.com/ru

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