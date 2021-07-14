4 августа — правовая дискуссия «Семейное и наследственное право 2021»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает консультантов по семейному и наследственному праву, налогообложению и управлению личными активами и имуществом, представителей бизнеса, а также судей и представителей органов госвласти, на вторую ежегодную правовую дискуссию «Семейное и наследственное право 2021». Эксперты обсудят последние тенденции законотворчества и правоприменительной практики в данной сфере.
Дата: 4 августа 2021 года.
Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.
Темы к обсуждению:
1. Развод:
- место жительства детей,
- раздел имущества,
- брачный контракт,
- развод и банкротство гражданина.
2. Наследство:
- наследственное планирование,
- наследственные споры,
- наследование обязательств и ответственности.
3. Внутрисемейные сделки:
- дарение,
- купля-продажа,
- иные сделки.
4. Согласие супруга
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru