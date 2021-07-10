Сильный доллар, слабый рубль. Что ждет эту пару завтра?

В паре рубль/доллар всю неделю «доминировал» последний, но к пятнице российская валюта ожидаемо переломила ход игры. Российскую валюту потянули на дно действия Минфина, но, несмотря на это, в ближайшие месяцы эксперты не ждут доллар по 77 рублей и выше.

С начала недели курс доллара неуклонно рос, впервые с начала мая превысив 75 рублей, но к концу торговой недели откатился к отметке 74,2. Объясняем, что происходит у самой интересной биржевой пары и почему ждать доллар по 77 и более рублей не стоит. По крайней мере, до конца августа.



Почему растет доллар

Колебания курса доллара в начале недели были связаны с процессами на глобальных рынках. Там усиливается беспокойство относительно роста инфляции и разочарование из-за того, что темпы восстановления экономики оказались слабее, чем ожидалось, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Об этом говорят последние данные о бизнес-настроениях в США и Европе. Так, например, глобальный индекс деловой активности J. P. Morgan в июне составил 56,6 после майских 58,5, что стало минимальным значением за три месяца.

По словам Орловой, растущие инфляционные риски в мире означают повышение ставок в США и отток капиталов с развивающихся рынков, в частности из России. Глобальные рынки ориентируются на сильный доллар, а это приводит к ослаблению остальных валют.

Потому с начала недели вплоть до четверга доллар рос не только относительно рубля, но и большинства мировых валют, от бразильского реала до индийской рупии. Даже курс евро к доллару в моменте падал до 1,18 доллара. «Не скажу, что это был рост драматический, но тем не менее доллар укреплялся везде. Это было связано с отчетностью американской и многими другими факторами», — объясняет экономист, автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган.



Еще одной причиной укрепления доллара стало восстановление экономики в США. «Укрепление доллара в начале недели связано прежде всего с тем, что американский рынок труда продолжает показывать очень серьезные улучшения и повышаются ожидания того, что ФРС начнет сворачивать покупку, во-первых, казначейских обязательств, а во-вторых, приступит к повышению ставки в более ранние сроки, чем предполагалось», — говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер», кандидат политических наук по международным отношениям Андрей Кочетков.

Что давит на рубль

В то же время изнутри по рублю ударило то, что Минфин существенно увеличил объем иностранной валюты, закупаемой по бюджетному правилу, до рекордных с начала года 296 млрд рублей. С 7 июля по 5 августа министерство руками Центробанка будет ежедневно тратить на валюту по 13,5 млрд рублей, что почти на 29% больше, чем месяцем ранее.

Рост объемов закупок валюты только еще больше разгоняет инфляцию, которая, как напоминает Кочетков, уже сейчас находится на уровне 6% и не оставляет Центробанку выбора. Эксперты предполагают, что регулятору придется повысить ключевую ставку до 6–6,5%, а то и до 7% годовых. Насколько благотворно это отразится на экономике и рубле — с какого ракурса посмотреть.



«Инфляция — это не происки нашего спроса, потому что, дескать, у нас население больше зарабатывать стало. Нет. Инфляция у нас исключительно как инфляция издержек, поэтому поднимать ставку — это гробить экономику. Проще немного укрепить рубль, и все, а Министерство финансов делает все наоборот. Очень странная ситуация», — недоумевает Евгений Коган.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» отмечает, что у повышения ставки есть и положительная сторона. Хоть это и негатив для валюты на короткой дистанции, в долгосрочной перспективе доходность вырастет, а вместе с ней привлекательность рубля и рублевых облигаций.

Что будет дальше

К концу торгового дня на Московской бирже 9 июля курс доллара снизился на 0,65%, вернувшись к значению 74,30. Откат был ожидаемым на фоне того, как остальные мировые валюты сегодня тоже укрепляется относительно доллара.

Эксперты считают, что, если в ближайшие месяцы в мире не случится чего-либо экстраординарного, рубль сильно не ослабеет. На это указывают несколько факторов, в том числе высокие цены на нефть. К вечеру пятницы сентябрьский фьючерс на Brent торгуется по 75,38 доллара за баррель (+1,71%).



«При такой дорогой нефти — это слишком слабый рубль. Счет текущих операций у нас остается положительным, то есть страна зарабатывает больше валюты, чем тратит, поэтому сейчас происходит некий откат. Думаю, на этом рубль не остановится и будет укрепляться дальше. 75 при текущей ситуации на рынках — это даже слишком много», — считает Кочетков.

Эту же мысль высказал Коган: «Рубль должен быть значительно крепче исходя из ситуации на мировых рынках, цен на нефть, нашего платежного торгового баланса, ситуации с резервами России», но против национальной валюты играют несколько факторов, в том числе процессы на мировых рынках и действия Минфина РФ.

«Несмотря на то что место рубля где-то 69–70 — логичнее было бы туда его опустить, — тем не менее я знаю, что наши власти не будут спешить с этим делом, снижать объемы покупки, и рубль в итоге будет бултыхаться в диапазоне 72,5–75,5, если не произойдут какие-то серьезнейшие процессы геополитического характера или обвалы рынков. Например, если доллар стремительно не вырастет относительно всех валют в мире по каким-то причинам», — осторожно предполагает экономист.

