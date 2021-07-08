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Курс доллара впервые с начала мая превысил 75 рублей

Курс доллара впервые с начала мая превысил отметку в 75 рублей. Это следует из данных торгов 8 июля.

За первый час торгов на Московской бирже курс американской валюты вырос на 0,65 %, до 75,2 рубля. Последний раз такие значения фиксировались в начале мая.

Курс евро в то же время вырос на 0,8 %, до 88,8 рубля. Максимальное значение, которого валюта достигла на торгах в четверг, составило 88,9 рубля, что соответствует уровню начала июня.

На фоне этого сентябрьский фьючерс на нефть североморской марки Brent падает на 0,97 %. По данным на 10:56, он торгуется по 72,72 доллара за баррель.

С 7 июля Минфин РФ стал ежедневно покупать иностранную валюту на 10,5 млрд рублей согласно бюджетному правилу. Ведомство планирует делать это до 5 августа. На покупку валюты в течение месяца потратят 296 млрд рублей.

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Комментарии (12)

муматор
так отказались же от доллара в ФНБ, вот и результат.
Piter Russo
А где же комментарий от свободолюбивого кота - кто виноват и чьи заслуги?
chip1
Какие к чертовой бабушке торги, курс национальной валюты полностью в ручном режиме регулируют, обесценивают труд россиян и обнуляют накопления, не секрет, что пожилые люди усиленно копят, так называемые "на похоронить" и копят в рублях, вот эти деньги и обнуляют путинские казначеи. Нефть падает- рубль обрушивается, нефть растет, рубль менее сильно , но продолжает падать, эта игра в одни ворота, при этой власти по другому не будет!
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