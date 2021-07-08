Курс доллара впервые с начала мая превысил 75 рублей

Курс доллара впервые с начала мая превысил отметку в 75 рублей. Это следует из данных торгов 8 июля.
За первый час торгов на Московской бирже курс американской валюты вырос на
Курс евро в то же время вырос на
На фоне этого сентябрьский фьючерс на нефть североморской марки Brent падает на
С 7 июля Минфин РФ стал ежедневно покупать иностранную валюту на 10,5 млрд рублей согласно бюджетному правилу. Ведомство планирует делать это до 5 августа. На покупку валюты в течение месяца потратят 296 млрд рублей.