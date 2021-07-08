Курс доллара впервые с начала мая превысил 75 рублей

Курс доллара впервые с начала мая превысил отметку в 75 рублей. Это следует из данных торгов 8 июля.



За первый час торгов на Московской бирже курс американской валюты вырос на 0,65 % , до 75,2 рубля. Последний раз такие значения фиксировались в начале мая.



Курс евро в то же время вырос на 0,8 % , до 88,8 рубля. Максимальное значение, которого валюта достигла на торгах в четверг, составило 88,9 рубля, что соответствует уровню начала июня.

