Минфин в июле закупит валюты почти на 300 млрд рублей. Это рекорд с начала года

Министерство финансов России в июле направит на закупку иностранной валюты и золота 296 млрд рублей. Это рекордное значение с начала года, когда ведомство перешло от продажи валюты к покупке.



Как сообщается 5 июля на сайте Министерства финансов, в июле оно ожидает получить 242 млрд нефтегазовых доходов. Суммарное отклонение фактически полученных за прошлый месяц нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема составило около 54 млрд рублей.

С 7 июля по 5 августа ведомство потратит на покупку валюты 296 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в эквиваленте составит 13,5 млрд рублей. Для сравнения: в июне этого года общий объем покупки составил 220,9 млрд рублей, а ежедневный — 10,5 млрд. С января по май эти показатели были еще меньше.