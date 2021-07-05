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Минфин в июле закупит валюты почти на 300 млрд рублей. Это рекорд с начала года

Минфин в июле закупит валюты на 300 млрд рублей

Министерство финансов России в июле направит на закупку иностранной валюты и золота 296 млрд рублей. Это рекордное значение с начала года, когда ведомство перешло от продажи валюты к покупке.

Как сообщается 5 июля на сайте Министерства финансов, в июле оно ожидает получить 242 млрд нефтегазовых доходов. Суммарное отклонение фактически полученных за прошлый месяц нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема составило около 54 млрд рублей.

С 7 июля по 5 августа ведомство потратит на покупку валюты 296 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в эквиваленте составит 13,5 млрд рублей. Для сравнения: в июне этого года общий объем покупки составил 220,9 млрд рублей, а ежедневный — 10,5 млрд. С января по май эти показатели были еще меньше.

Минфин с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу впервые с марта 2020 года, когда цены на нефть рухнули на фоне срыва сделки ОПЕК+ и ценовой войны России и Саудовской Аравии. Согласно бюджетному правилу, валюта покупается на дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет из-за превышения фактической цены на российскую нефть Urals над базовой. До января бюджет недополучал нефтегазовые доходы и Минфин продавал валюту.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Не дадут вечнозелёному упасть. Только на одной этой новости подорожает.
Wert
Значит дно.
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