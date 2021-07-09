FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +31
75.20р88.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Три реестра, три режима и высылка. Что нового в «миграционном» законопроекте МВД

Мигрантам в России предложат подписать соглашение о лояльности

Председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал новый законопроект МВД о мигрантах прогрессивным. ТАСС он уточнил, что депутаты будут вносить в него правки.

Как сообщалось ранее, одно из основных нововведений в проекте — отказ от разрешения на временное проживание. Вместо него предлагается ввести три режима пребывания: краткосрочный (до 90 дней в году), долгосрочный (больше 90 дней) и бессрочный.

Помимо этого в МВД хотят завести три реестра — трудовых мигрантов, нанимающих их работодателей и реестр недобросовестных приглашающих. Мигрантам разрешат работать на физических и юридических лиц с уплатой НДФЛ, становиться самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.

Всем мигрантам предложат подписать «соглашение о лояльности». Оно подразумевает понимание со стороны иностранца, что пустили его в страну на условиях соблюдения закона и вредить России и россиянам он не должен.

Может быть введен режим контролируемого пребывания для тех, кто должен уехать из России, но по каким-то причинам все еще этого не сделал. Депортацию и выдворение планируется заменить обобщающим понятием «высылка». Решение о ней будет принимать суд и в отдельных случаях профильные ведомства.

В Госдуме проект оценили положительно и назвали его прогрессивным. Рассмотреть его в первом чтении депутаты намерены на первой же сессии восьмого созыва.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний