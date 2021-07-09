Три реестра, три режима и высылка. Что нового в «миграционном» законопроекте МВД

Председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал новый законопроект МВД о мигрантах прогрессивным. ТАСС он уточнил, что депутаты будут вносить в него правки.
Как сообщалось ранее, одно из основных нововведений в проекте — отказ от разрешения на временное проживание. Вместо него предлагается ввести три режима пребывания: краткосрочный (до 90 дней в году), долгосрочный (больше 90 дней) и бессрочный.
Помимо этого в МВД хотят завести три реестра — трудовых мигрантов, нанимающих их работодателей и реестр недобросовестных приглашающих. Мигрантам разрешат работать на физических и юридических лиц с уплатой НДФЛ, становиться самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.
Всем мигрантам предложат подписать «соглашение о лояльности». Оно подразумевает понимание со стороны иностранца, что пустили его в страну на условиях соблюдения закона и вредить России и россиянам он не должен.
Может быть введен режим контролируемого пребывания для тех, кто должен уехать из России, но по каким-то причинам все еще этого не сделал. Депортацию и выдворение планируется заменить обобщающим понятием «высылка». Решение о ней будет принимать суд и в отдельных случаях профильные ведомства.
В Госдуме проект оценили положительно и назвали его прогрессивным. Рассмотреть его в первом чтении депутаты намерены на первой же сессии восьмого созыва.