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Спикер парламента Петербурга заявил, что реклама «ВкусВилла» с однополой семьей «несет разрушение сознания человека»

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров раскритиковал сеть продуктовых магазинов «ВкусВилл» за использование в рекламе образа нетрадиционной семьи. Об этом председатель парламента заявил 7 июля на брифинге в Мариинском дворце.

«Недавно тут, вы видели наверняка, дискуссия, которая развернулась вокруг продуктового магазина «ВкусВилл». Вы посмотрите, что происходит! Представляют нетрадиционную семью как норму! Коллеги, ну вы представьте. Как может этот ролик быть рекламой? Нетрадиционная семья, непонятно там, родитель один, родитель два, еще представляется как норма!» — сказал председатель парламента.

Он напомнил, что большинство россиян поддержали поправки в Конституцию, где говорится, что такое традиционная семья, и брак понимается как союз между мужчиной и женщиной.

«Продуктовый магазин рекламирует непонятно что. Это что? Это, я считаю, вызов обществу! Это вызов обществу. Подобная реклама ничего не несет, кроме разрушения сознания человека. Тем более маленького человека», — добавил Макаров.

Он назвал это рекламой нетрадиционных ценностей и нетрадиционной семьи и призвал «жестко за это спрашивать».

После того, как пользователи соцсетей негативно отреагировали на рекламу сети, «ВкусВилл» извинился за публикацию с семьей лесбиянок и заменил ее на традиционную, назвав сотрудников-авторов «непрофессиональными». Реклама, к слову, была промаркирована 18+.

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Комментарии (24)

Алексей Власов
Ментальные инвалиды.
Piter Russo
Что они там, продукты веселого молочника и мороженное радуга от чистой линии опять объелись?
DMaster
А можно еще с Гугла за добавление "голосов ЛГБТ" в стандартное приложение Android "Звуки" что-нибудь поиметь? Или Милонов еще не увидел?
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