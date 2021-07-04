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«ВкусВилл» извинился за рекламу с участием лесбиянок

Компания «ВкусВилл» опубликовала 4 июля на официальном сайте извинения за рекламу с ЛГБТ-семьей.

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», — говорится в сообщении.

Ранее компания показала рекламу с участием семьи лесбиянок. «Они очень разные, но каждая особенная и очаровательная!» — такая подпись сопровождала ролик. Отметим, он был маркирован пометкой 18+. В соцсетях после этого возникла волна возмущения. Люди начали отказываться от покупок в магазинах, обвинив сеть в «пропаганде ЛГБТ».

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Комментарии (16)

Skazochny
свадьба Киркорова с молодым человеком нормально...рассия
261215271
Фуууу, вообще удар не держат. Я видела эту рекламу, пометили 18+и рассказали о своих покупателях, среди которых была однополая семья.
bdl
Вообще говорить о пропаганде таких отношений нелепо, это все равно что представить мужчину, который побежит покупать женскую косметику и средства гигиены, насмотревшись рекламы. С чего бы?
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