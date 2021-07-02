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Чем заняться 2–4 июля: прогулки с классиками, балет под музыку Цоя и бабочки как трансформация

Варианты досуга для тех, кто проводит время в Петербурге в первый июльский уик-энд.

«Когда мне хочется молчать»
«Когда мне хочется молчать»Фото: предоставлено организаторами Международного фестиваля театров кукол
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Не теряйте время и отправляйтесь на экскурсии по городу, познакомьтесь с художниками, вспомните детство в БТК или вдохновитесь на то, чтобы научиться танцевать танго.

Актуальное

День Достоевского — по всему центру

3 июля, с 00:00

В этом году День Достоевского проходит в не совсем обычном формате: вместо организованного празднества в Кузнечном переулке в городе на разных площадках состоится множество событий. Фишка праздника — речной карнавал: в ночь на 3 июля по каналам в центре проплывёт кораблик с «великанцами» — огромными марионетками театра «Кукольный формат» в виде героев «Преступления и наказания» и самого Фёдора Достоевского. Где искать героев, чтобы посмотреть на них с берега, и как присоединиться к дневными квестам, экскурсиям и лекциям Дня Достоевского, «Фонтанка» рассказывает в подробном гиде

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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4 июля.

Учёные собираются ради Набокова

До 5 июля, 18+

В Петербурге проходят «Набоковские чтения». С докладами о романах и стихах мастера выступают известные российские и зарубежные исследователи: Александр Долинин, Михаил Вайскопф, Елена Толстая, Вера Полищук, Эрик Вайскотт и другие. Обсуждения будут транслироваться на канале YouTube. При этом «Чтения» могут заинтересовать и тех, кто не очень много знает о творчестве Набокова и читает его «непрофессионально». Научный сотрудник Пушкинского дома Татьяна Пономарёва 4 июля в 16:00 устраивает экскурсию «Набоковский Петербург»: она покажет места юности писателя, расскажет о важных для него людях (на прогулку нужна регистрация, мест всего 10).

В минувшем апреле из самых известных набоковедов Андрей Бабиков, обнаруживший в архивах неопубликованное ранее стихотворение, написанное автором «Лолиты» от лица влюблённого Супермена, поговорил с «Фонтанкой» о подобных научных открытиях, изучении снов писателя и подготовке нового издания «Ады».

Фото: предоставлено организаторами
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«Мотыльки» и «летучие мыши» покажут преображение

Со 2 июля до 14 августа, 16+

Пространство галереи Anna Nova занимает выставка художника Ильи Федотова-Фёдорова «Мотылёк и летучая мышь летят на свет». Стартовой точкой для изучения автором того, как между собой взаимодействуют животный мир и человеческое общество, стали образы этих двух существ. Гусеницы, превращаясь в бабочку, совершают «переход», полностью изменяя себя, летучие мыши же изгоняют из стаи особей, которые рождаются с «нестандартной» окраской. О том, почему он решил перенести эти примеры на нашу реальность и таким образом исследовать границы нормы, агрессии и чужеродности среди людей, Федотов-Фёдоров расскажет лично во время авторского тура по галерее 2 июля в 17:00. Центральным экспонатом на выставке стала тематическая видеоинсталляция.

Необычное создастся на наших глазах

Со 2 до 4 июля, 0+

В Петербурге проходит фестиваль современного искусства EvenArt Weekend. Художники из разных городов России представляют проекты, посвящённые гейм-арту. 3 июля в пространстве One's Mind Gallery Илья Крейдун и Егор Щаблыкин создадут инсталляцию «REFLECTION». Наблюдать за процессом получится как в сети, так и офлайн, стоя за прозрачной стеной в галерее. Проект авторы посвящают процессу нашей самоидентификации в городском пространстве: по задумке, основу композиции составят два цилиндра из тонировочной плёнки, разглядеть реальные размеры которых получится только в специальном изогнутом зеркале. Другой элемент — полый шар, чей оттенок постоянно меняется. Подобное непостоянство художники ассоциируют с передвижениями людей в мегаполисах, где отражения постоянно мелькают и трансформируются, попадая на витрины магазинов и кафе.

Фото: предоставлено организаторами
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Картины в музеях

«Хлеб и зрелища» собрали с театров

До 8 ноября, 12+

Фраза «НЭП: хлеба и зрелищ!» стала названием новой выставки в Музее театрального и музыкального искусства. Кураторы решили обратиться к короткому, но яркому периоду культурной жизни Ленинграда в 1920–1930-х годов и собрали афиши, костюмы и фотографии того периода. Экспонаты из архивов на экспозицию предоставили Русский музей, Александринский театр и частные коллекционеры.

Фото: с сайта theatremuseum.ru
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Картинная реальность развернётся в музее

До 1 августа, 12+

В Новом музее Аслана Чехоева начинает работать выставка работ петербуржца Фёдора Олевского «Пространство реальности». Серия его полотен «Двухчастные картины» посвящена героям мифов Древней Греции и Рима, а на полотнах, объединённых темой «Жизнь сосен и трав», художник изображает природу Карельского перешейка, где находится его загородный дом. «Апофеозом выставки по праву можно считать серию «HOMO», — уверяют кураторы, — Иносказательная суть работ дразнит рассудок и будит воображение. /.../ В собирательных портретах угадываются различные оттенки эмоциональных состояний, которые могут быть объединены, например, предчувствием или агрессией, или воодушевлением».

Время музыки и танцев

В Филармонии — «Время танго»

2 июля, 19:00, 12+

Астор Пьяццолла — аргентинский композитор XX века, который осовременил жанр танго, привнеся в него элементы джаза и академической музыки. Пятничным вечером в Малом зале Филармонии представят программу Tiempo del Tango («Время танго»). Десяток композиций исполнит петербургский ансамбль Orquesta Primavera.

Автор: Orquesta Primavera / YouTube

Танцы на лестнице и балет под музыку Цоя

4 июля, 14:00, 16+

Фестиваль Open Look 4 июля захватит Новую сцену Александринского театра целиком: петербургские хореографы и танцоры займут не только сцену, но и фойе и лестницы. Каждый из четырех отдельных блоков программы фестиваля Open Look состоит из нескольких постановок. Про дискотеку, танцевальный перформанс на лестнице и балет под музыку Виктора Цоя «Фонтанка» рассказывает в отдельном гиде.

«Ногу свело» зовут на крышу

2 июля, 20:00, 18+

Организаторам концерта «Ногу свело» в пространстве Roof Place удалось согласовать событие с властями города. Есть надежда, что встреча рокеров с поклонниками не будет отменена в последний момент и на одной из крыш на Кожевенной прозвучат лучшие хиты коллектива.

БГ вспоминает совместное прошлое

4 июля, 20:00, 16+

На этой же площадке в этот уик-энд было разрешено провести камерный концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум». Коллектив представит программу «ТОР», названную так в честь студийного альбома, вышедшего зимой 2020 года. Не забудут и о хитах разных эпох.

Автор: Аквариум – тема / YouTube

Для тех, кто с детьми

Спектакли для всех на одном фестивале

До 7 июля

На сцене БТК в первую неделю июля проходит Международный фестиваль театров кукол. Молодые режиссёры подготовили спектакли для всех возрастов. 1 июля малышей ждёт представление «Айяччо: история одного клоуна» (0+) — о любви в отдельно взятой семье, для подростков же в этот день сыграют и спектакль «Когда мне хочется молчать» (12+), посвящённый поискам красоты. В программе фестиваля есть сразу несколько постановок для взрослых. Подробнее о том, на что стоит обратить внимание, читайте в гиде «Фонтанки».

«Гедда Габлер»
«Гедда Габлер»Фото: предоставлено организаторами
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Книги детям подберут коллективно

3 июля, 11:00, 16+

Журналистка Александра Заспа вот уже несколько лет ведёт в социальных сетях паблик «Полины книжки», где советует произведения для детей разного возраста и делится своим «опытом прочтения», рассказывая о любимых произведениях собственной дочери. В субботу обсудить тему получится на офлайн-встрече в «Охта-Молле»: с пришедшими Заспа поговорит о самых необычных и захватывающих книгах и виммельбухах (детских изданиях с яркими большими картинками и множеством деталей для рассматривания. — Прим. ред.). Посоветует, на что обратить внимание в магазинах и библиотеках. Вход бесплатный, но на встречу нужна регистрация.

На экранах

Идов покажет любовь и джетлаг

С 1 июля, 16+

В прокате — «Джетлаг». Новый фильм сценариста и режиссёра Михаила Идова, известного по »Лету» Кирилла Серебренникова и собственному »Юмористу», рассказывает о паре, которая в пух и прах ссорится в аэропорту. От злости, обиды и другому назло они улетают в разные точки земного шара — в Берлин и в Таиланд — и попадают в абсолютно новое окружение. В ленте собрался сильный актёрский состав — от Ксении Раппопорт и Ирины Старшенбаум до Филиппа Авдеева и Егора Корешкова.

«Амели» вернулась похорошевшей

С 1 июля, 16+

В кинотеатрах показывают отреставрированную версию романтической комедии Жан-Пьера Жёне «Амели». Главную роль в фильме об одинокой девушке, которая вмешивается в жизнь других и решает их проблемы, исполнила Одри Тоту.

Автор: KinomaxCinema / YouTube

Документалка с «Артдокфеста» — тема лектория

4 июля, 16:00, 18+

В кинолектории журнала «Сеанс» в Новой Голландии на этих выходных показывают документальную ленту «Стася — это я» Стаси Хомерики-Гранковской. В этом году фильм о встрече главной героини с родственниками в Москве должен был быть показан на «Артдокфесте», но этого не случилось. Теперь недоразумение решили исправить. На вечере будет сама режиссёр. Она готова ответить на все вопросы.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

«Когда мне хочется молчать»
«Когда мне хочется молчать»Фото: предоставлено организаторами Международного фестиваля театров кукол
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: с сайта theatremuseum.ru
«Гедда Габлер»
«Гедда Габлер»Фото: предоставлено организаторами

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