«Когда мне хочется молчать» Фото: предоставлено организаторами Международного фестиваля театров кукол Поделиться Поделиться







Не теряйте время и отправляйтесь на экскурсии по городу, познакомьтесь с художниками, вспомните детство в БТК или вдохновитесь на то, чтобы научиться танцевать танго.

Актуальное

День Достоевского — по всему центру

3 июля, с 00:00

В этом году День Достоевского проходит в не совсем обычном формате: вместо организованного празднества в Кузнечном переулке в городе на разных площадках состоится множество событий. Фишка праздника — речной карнавал: в ночь на 3 июля по каналам в центре проплывёт кораблик с «великанцами» — огромными марионетками театра «Кукольный формат» в виде героев «Преступления и наказания» и самого Фёдора Достоевского. Где искать героев, чтобы посмотреть на них с берега, и как присоединиться к дневными квестам, экскурсиям и лекциям Дня Достоевского, «Фонтанка» рассказывает в подробном гиде

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







4 июля.

Учёные собираются ради Набокова

До 5 июля, 18+

В Петербурге проходят «Набоковские чтения». С докладами о романах и стихах мастера выступают известные российские и зарубежные исследователи: Александр Долинин, Михаил Вайскопф, Елена Толстая, Вера Полищук, Эрик Вайскотт и другие. Обсуждения будут транслироваться на канале YouTube. При этом «Чтения» могут заинтересовать и тех, кто не очень много знает о творчестве Набокова и читает его «непрофессионально». Научный сотрудник Пушкинского дома Татьяна Пономарёва 4 июля в 16:00 устраивает экскурсию «Набоковский Петербург»: она покажет места юности писателя, расскажет о важных для него людях (на прогулку нужна регистрация, мест всего 10).

В минувшем апреле из самых известных набоковедов Андрей Бабиков, обнаруживший в архивах неопубликованное ранее стихотворение, написанное автором «Лолиты» от лица влюблённого Супермена, поговорил с «Фонтанкой» о подобных научных открытиях, изучении снов писателя и подготовке нового издания «Ады».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«Мотыльки» и «летучие мыши» покажут преображение

Со 2 июля до 14 августа, 16+

Пространство галереи Anna Nova занимает выставка художника Ильи Федотова-Фёдорова «Мотылёк и летучая мышь летят на свет». Стартовой точкой для изучения автором того, как между собой взаимодействуют животный мир и человеческое общество, стали образы этих двух существ. Гусеницы, превращаясь в бабочку, совершают «переход», полностью изменяя себя, летучие мыши же изгоняют из стаи особей, которые рождаются с «нестандартной» окраской. О том, почему он решил перенести эти примеры на нашу реальность и таким образом исследовать границы нормы, агрессии и чужеродности среди людей, Федотов-Фёдоров расскажет лично во время авторского тура по галерее 2 июля в 17:00. Центральным экспонатом на выставке стала тематическая видеоинсталляция.



Необычное создастся на наших глазах

Со 2 до 4 июля, 0+

В Петербурге проходит фестиваль современного искусства EvenArt Weekend. Художники из разных городов России представляют проекты, посвящённые гейм-арту. 3 июля в пространстве One's Mind Gallery Илья Крейдун и Егор Щаблыкин создадут инсталляцию «REFLECTION». Наблюдать за процессом получится как в сети, так и офлайн, стоя за прозрачной стеной в галерее. Проект авторы посвящают процессу нашей самоидентификации в городском пространстве: по задумке, основу композиции составят два цилиндра из тонировочной плёнки, разглядеть реальные размеры которых получится только в специальном изогнутом зеркале. Другой элемент — полый шар, чей оттенок постоянно меняется. Подобное непостоянство художники ассоциируют с передвижениями людей в мегаполисах, где отражения постоянно мелькают и трансформируются, попадая на витрины магазинов и кафе.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Картины в музеях

«Хлеб и зрелища» собрали с театров

До 8 ноября, 12+

Фраза «НЭП: хлеба и зрелищ!» стала названием новой выставки в Музее театрального и музыкального искусства. Кураторы решили обратиться к короткому, но яркому периоду культурной жизни Ленинграда в 1920–1930-х годов и собрали афиши, костюмы и фотографии того периода. Экспонаты из архивов на экспозицию предоставили Русский музей, Александринский театр и частные коллекционеры.



Фото: с сайта theatremuseum.ru Поделиться Поделиться







Картинная реальность развернётся в музее

До 1 августа, 12+

В Новом музее Аслана Чехоева начинает работать выставка работ петербуржца Фёдора Олевского «Пространство реальности». Серия его полотен «Двухчастные картины» посвящена героям мифов Древней Греции и Рима, а на полотнах, объединённых темой «Жизнь сосен и трав», художник изображает природу Карельского перешейка, где находится его загородный дом. «Апофеозом выставки по праву можно считать серию «HOMO», — уверяют кураторы, — Иносказательная суть работ дразнит рассудок и будит воображение. /.../ В собирательных портретах угадываются различные оттенки эмоциональных состояний, которые могут быть объединены, например, предчувствием или агрессией, или воодушевлением».



Время музыки и танцев

В Филармонии — «Время танго»

2 июля, 19:00, 12+

Астор Пьяццолла — аргентинский композитор XX века, который осовременил жанр танго, привнеся в него элементы джаза и академической музыки. Пятничным вечером в Малом зале Филармонии представят программу Tiempo del Tango («Время танго»). Десяток композиций исполнит петербургский ансамбль Orquesta Primavera.



Автор: Orquesta Primavera / YouTube

Танцы на лестнице и балет под музыку Цоя

4 июля, 14:00, 16+

Фестиваль Open Look 4 июля захватит Новую сцену Александринского театра целиком: петербургские хореографы и танцоры займут не только сцену, но и фойе и лестницы. Каждый из четырех отдельных блоков программы фестиваля Open Look состоит из нескольких постановок. Про дискотеку, танцевальный перформанс на лестнице и балет под музыку Виктора Цоя «Фонтанка» рассказывает в отдельном гиде.

«Ногу свело» зовут на крышу

2 июля, 20:00, 18+

Организаторам концерта «Ногу свело» в пространстве Roof Place удалось согласовать событие с властями города. Есть надежда, что встреча рокеров с поклонниками не будет отменена в последний момент и на одной из крыш на Кожевенной прозвучат лучшие хиты коллектива.



БГ вспоминает совместное прошлое

4 июля, 20:00, 16+

На этой же площадке в этот уик-энд было разрешено провести камерный концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум». Коллектив представит программу «ТОР», названную так в честь студийного альбома, вышедшего зимой 2020 года. Не забудут и о хитах разных эпох.



Автор: Аквариум – тема / YouTube

Для тех, кто с детьми

Спектакли для всех на одном фестивале

До 7 июля

На сцене БТК в первую неделю июля проходит Международный фестиваль театров кукол. Молодые режиссёры подготовили спектакли для всех возрастов. 1 июля малышей ждёт представление «Айяччо: история одного клоуна» (0+) — о любви в отдельно взятой семье, для подростков же в этот день сыграют и спектакль «Когда мне хочется молчать» (12+), посвящённый поискам красоты. В программе фестиваля есть сразу несколько постановок для взрослых. Подробнее о том, на что стоит обратить внимание, читайте в гиде «Фонтанки».



«Гедда Габлер» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Книги детям подберут коллективно

3 июля, 11:00, 16+

Журналистка Александра Заспа вот уже несколько лет ведёт в социальных сетях паблик «Полины книжки», где советует произведения для детей разного возраста и делится своим «опытом прочтения», рассказывая о любимых произведениях собственной дочери. В субботу обсудить тему получится на офлайн-встрече в «Охта-Молле»: с пришедшими Заспа поговорит о самых необычных и захватывающих книгах и виммельбухах (детских изданиях с яркими большими картинками и множеством деталей для рассматривания. — Прим. ред.). Посоветует, на что обратить внимание в магазинах и библиотеках. Вход бесплатный, но на встречу нужна регистрация.



На экранах

Идов покажет любовь и джетлаг

С 1 июля, 16+

В прокате — «Джетлаг». Новый фильм сценариста и режиссёра Михаила Идова, известного по »Лету» Кирилла Серебренникова и собственному »Юмористу», рассказывает о паре, которая в пух и прах ссорится в аэропорту. От злости, обиды и другому назло они улетают в разные точки земного шара — в Берлин и в Таиланд — и попадают в абсолютно новое окружение. В ленте собрался сильный актёрский состав — от Ксении Раппопорт и Ирины Старшенбаум до Филиппа Авдеева и Егора Корешкова.

«Амели» вернулась похорошевшей

С 1 июля, 16+

В кинотеатрах показывают отреставрированную версию романтической комедии Жан-Пьера Жёне «Амели». Главную роль в фильме об одинокой девушке, которая вмешивается в жизнь других и решает их проблемы, исполнила Одри Тоту.



Автор: KinomaxCinema / YouTube

Документалка с «Артдокфеста» — тема лектория

4 июля, 16:00, 18+

В кинолектории журнала «Сеанс» в Новой Голландии на этих выходных показывают документальную ленту «Стася — это я» Стаси Хомерики-Гранковской. В этом году фильм о встрече главной героини с родственниками в Москве должен был быть показан на «Артдокфесте», но этого не случилось. Теперь недоразумение решили исправить. На вечере будет сама режиссёр. Она готова ответить на все вопросы.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

