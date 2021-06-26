Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Погода ставит рекорд за рекордом. В жару в Instagram — в том числе и у фотоблогеров — всё чаще появляются красивые снимки, сделанные не в раскалённом городе, а у озера, в полях или среди сосен. «Фонтанка» подготовила гид по самым интересным и красивым, в общем — «инстаграмным», местам под Петербургом, куда стоит отправиться в путешествие, чтобы погулять и спастись от жары.

У воды, по камням

Карьер в посёлке Пруды

Оттенок воды в затопленном гранитном карьере недалеко от посёлка Пруды в Выборгском районе Ленобласти ничем не хуже того, которым восхищаются толпы туристов, приезжая в Рускеалу. Пляжа, как и причала, тут не найти, ограждений на берегах не установлено, но у этого есть плюс — столпотворения тут тоже нет: место считается достопримечательностью в первую очередь среди местных.



Фото: Кадр из видео/ YouTube.com/ На Высоте Dij Поделиться Поделиться







Борницкий карьер

О том, что под Петербургом, недалеко от деревни Новое Хинколово — свой Марс, заговорили несколько лет назад, когда снимки с вершины песчаного террикона захватили ленты Instagram. В Борницком карьере когда-то добывали известняк, и сейчас поверхность отвала породы покрыта множеством мелких холмиков. В выходной день тут не протолкнуться, в вот ранним утром или в будни гуляющих немного, так что остаётся место и чтобы спокойно посидеть, и чтобы сделать кадры словно «с другой планеты». Те, кто там уже побывал, советуют надевать удобную обувь: подъём на место достаточно крутой.



Радоновые озёра

Озёра с водой лазурного цвета находятся недалеко от деревни Лопухинка. Своё название они получили после обнаружения радоновых источников. В 1840-х годах рядом с ними открыли водолечебницу, её развалины — так называемая дача Геринга — стоят до сих пор. В 1976 году систему озёр признали природным памятником, запретили застройку, а территорию облагородили. Там есть небольшая деревянная купель и экотропа протяжённостью 1,6 километра. По пути встречаются информационные щиты с историческими справками о месте и фотографиями. Путь проходит по берегу, а заканчивается у родника. Вода в радоновых озёрах чистая, но довольно холодная даже в жаркую погоду.



Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Исследовать неизвестное, посмотреть на архитектуру

Форт Риф

На самой западной оконечности острова Котлин с 1915 года стоит форт «Риф». В 1921 году с него в Финляндию бежали участники неудавшегося Кронштадтского восстания. Подробно об истории «Рифа» рассказывают в небольшом музее, а также на отдельной экспозиции — в казармах. По всей территории расположены сохранившиеся орудийные дворики. Около офицерской казармы стоит макет самолёта Як-1б: он участвует в съёмках картины Алексея Германа-младшего «Воздух» об отряде лётчиц в годы Великой отечественной войны. Несмотря на аутентичность, в помещениях есть общедоступные розетки, а расплачиваться можно картами.

Вход на территорию форта платный, но сумма символическая. Дорога к форту проходит по территории природного заказника «Западный Котлин». С «Рифа» виден Толбухин маяк.



Маяки дальние и не очень

Маяков в Ленобласти — несколько десятков. Есть среди них не только действующие, как, например, Шепелевский, но и заброшенные. Один из таких — Нижний Николаевский 1857 года постройки — стоит прямо у кронштадтского форта Кроншлот. Этот маяк считается первой цельнометаллической сигнальной башней, которую сделали в России, судам он указывал на расположение больших, опасных для обшивки свай. Толбухин маяк — старейший в стране. В 1719 году его построили по личному указу Петра I.



Активисты проекта «Бегущий город» предлагают любителям маячной темы не ограничиваться несколькими точками: до 31 августа в сети проходит марафон «Светлое лето» по поиску самых красивых локаций. Каждой команде при регистрации выдают «стартовую коробку» с картой, на которой обозначены самые необычные маяки и факты о них. Участники фиксируют достижения, выкладывая фотографии с каждой точки с определенным хэштегом в социальных сетях. Задача — побывать возле всех.



Гигантская арт-«Дюна»

На Янтарном пляже в Ломоносове в мае 2021 года появился арт-объект «Оранжевая дюна»: выстроив песчаную гору в виде запятой, активисты проекта Waterfront выложили сверху деревянный настил-дорожку. По задумке, за строением нужно постоянно ухаживать, иначе насыпь со временем начнёт разрушаться от ветра. Благоустройство у «Дюны» ещё идёт: в конце июня активисты пригласили волонтёров озеленять пространство. Впрочем, мелкие работы не мешают гулять и смотреть на закат.



Любителям приключений

Экотропа на Сестрорецком болоте



Живописная экотропа проходит по Сестрорецкому болоту — вьется по лесу и топям и завершается озером. Гулять тут удобно — дорожка-настил сделана из досок. Отдохнуть, осмотреться и сделать пару фотографий можно на широких смотровых площадках. Маршрут стал особенно популярен в 2020 году, когда уже имеющуюся 1,5 километровую тропу удлинили и закольцевали. По утрам и после дождя по равнине стелется туман, из которого тут и там выглядывают силуэты сосен, а в солнечную погоду деревья в бору дают достаточно тени, чтобы прогулка была приятной. Добраться до начала маршрута из города можно на электричке, выйдя на станции «Белоостров».



Ладожские шхеры

Тем, кто готов отправиться в путешествие на несколько дней с заездом в Карелию, петербургские фотографы и охотники за природными достопримечательностями из года в год советуют обратить внимание на национальный парк Ладожские шхеры (шхеры - скопление мелких скалистых островов, разделённых проливами). Природный парк состоит из островов разной величины, на некоторых из них есть внутренние озёра. Одно из самых туристических направлений — Пеллотсари. Там работает прогулочная тропа «Один день из жизни таежного острова», и есть пристань, куда прибывают туристические лайнеры из Сортавалы, а также из Петербурга. Остров часто входит в программу туров по осмотру достопримечательностей Ладоги.



Фото: Кадр из видео/ YouTube.com/ LANTAN PLANET Поделиться Поделиться







Остров Крутояр

О лабиринте размером 9,5 на 7,6 метров из камней на острове Крутояр ходит легенда, что он приносит удачу: якобы, правильно пройти по дорожкам и не заблудиться перед тем как сесть в лодки и отправиться в путь, когда-то обязательно должны были моряки и рыбаки. Впервые лабиринт описали в 1913 году, но с тех пор учёные так и не смогли точно определить время постройки сооружения: варианты разнятся с эпохи неолита до Средних веков. Расстояние от Выборга до Крутояра по воде — 56 километров, но ехать на своей или арендованной же лодке также можно от городов Высоцк или Приморск.



Борщовские пещеры

Пещеры у Оредежа, которые иногда так и называют — Оредежскими — искусственного происхождения. Проходы в глубине природного памятника — это рукотворные штольни, которые появились тут после добычи песка, который в XIX веке отправляли на стекольный завод. Вглубь уходить не стоит: хотя заблудиться проблематично, свет туда не доходит, а своды могут оказаться не такими крепкими, как кажется.

