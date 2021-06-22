Конец июня и начало июля — традиционное время Набокова в Петербурге. С 28 июня по 5 июля в городе проходит Международная научная конференция «Набоковские чтения» и фестиваль «Набоковские дни». Большинство мероприятий будут транслировать онлайн. (16+)
Фестиваль откроется 28 июня в 19:00. В этот день в «Доме детской книги» состоится презентация книги Набокова «Молчание любви». В неё вошли стихи и рассказы писателя, отсылающие к его детству в Петербургской губернии, а также молодости и эмиграции в предвоенную Европу. На презентации с лекцией о жизни и творчестве Набокова выступит поэт и переводчик Валерий Шубинский, автор предисловия к книге. Всех желающих просят зарегистрироваться на встречу.
На следующий день, 29 июня, в 19:00 в галерее «Белая радуга» поговорят о Набокове и фотографии. Лекцию «Микроточка Набокова» прочитает старший научный сотрудник музея-усадьбы «Рождествено» Данила Сергеев.
В среду, 30 июня, в 19:00 в книжном магазине «Во весь голос» презентуют книгу главного биографа писателя Брайана Бойда «По следам Набокова». Эссе, вошедшие в этот сборник, позволяют заглянуть в мастерскую самого внимательного набоковского читателя. Мероприятие пройдет при участии главного редактора издательства «Симпозиум» Александра Кононова.
Международная научная конференция «Набоковские чтения» намечена на 1–3 июля, каждый день с 16:00. С докладами выступят гуру набоковедения: Александр Долинин, Михаил Вайскопф, Елена Толстая, Вера Полищук, Татьяна Пономарева и другие филологи. Заседания и круглые столы будут транслироваться на YouTube-канал Пушкинского Дома.
Фестиваль завершит лекция «Русские стихи Владимира Набокова в контексте поэзии Серебряного века и первой волны эмиграции». Ее прочитает поэт, литературовед и переводчик Набокова Алексей Филимонов. Мероприятие пройдет 5 июля в 18:30 в библиотеке имени Лермонтова.