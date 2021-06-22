Конец июня и начало июля — традиционное время Набокова в Петербурге. С 28 июня по 5 июля в городе проходит Международная научная конференция «Набоковские чтения» и фестиваль «Набоковские дни». Большинство мероприятий будут транслировать онлайн. (16+)



Фестиваль откроется 28 июня в 19:00. В этот день в «Доме детской книги» состоится презентация книги Набокова «Молчание любви». В неё вошли стихи и рассказы писателя, отсылающие к его детству в Петербургской губернии, а также молодости и эмиграции в предвоенную Европу. На презентации с лекцией о жизни и творчестве Набокова выступит поэт и переводчик Валерий Шубинский, автор предисловия к книге. Всех желающих просят зарегистрироваться на встречу.