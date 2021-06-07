Театральный музей зовёт на выставку про «хлеб и зрелища»

Новую экспозицию приурочили к столетию НЭПа, она расскажет про «несерьезную» культуру Петрограда — Ленинграда 20–30-х годов: о лёгких жанрах, частных театрах и эстрадных антрепризах. Готовя выставку, кураторы впервые атрибутировали многие документы, фото и изображения.

Выставка «НЭП: хлеба и зрелищ!» ставит нетривиальную задачу: рассказать о «невысокой» культуре короткого, но плодотворного и энергичного периода новой экономической политики. Для этого собрали вещи из фондов Театрального музея, Русского музея, Музея Александринского театра, частных коллекций. В музее отмечают, что культура периода НЭПа до сих пор мало изучена, к ней не относились как к чему-то, заслуживающему отдельного внимания.

А это была насыщенная и яркая жизнь: на контрасте с разрухой военного времени людям хотелось радостей, и разрешение на частное предпринимательство сработало на руку тем, кто понимал спрос. Появились комические миниатюры, пародии, кабаретные номера, сатирический конферанс, в крупных театрах шли джаз-оперы и оперетты. Жанры и явления, которые традиционно не в почёте, решили исследовать и раскрыть, как бы говоря: не надо стесняться.

В музее отмечают, что выставка «выводит из забвения» многие театрально-музыкальные явления эпохи НЭПа, большинство экспонатов зрители увидят впервые. Нам покажут сценические костюмы, эскизы сценографий, афиши и рекламные плакаты. К выставке приурочена театрально-музыкальная программа, подробности есть на сайте музея.



Выставка «НЭП: хлеба и зрелищ!» пройдёт в Музее театрального и музыкального искусства с 17 июня по 8 ноября 2021 года.



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Анастасия Семенович

