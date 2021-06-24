+34 не у нас: Солнце выжигает Москву, пока петербуржцы млеют под дождем

Температура воздуха в Москве поднялась до рекордной отметки за 120 лет наблюдений, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Солнце в столице ставит рекорд за рекордом, пока Петербург выдыхает под дождем.
«Это рекорд не просто этого дня, а рекорд для июня в целом. Прежний рекорд был 34,7 градуса, это было 21 июня 1901 года», — пояснил Вильфанд 24 июня РИА Новости.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что «пустынная жара» в Москве продержится до конца недели, после чего температура начнет снижаться.
Невыносимая жара в Петербурге держалась с прошлой недели, она побила несколько рекордов подряд. 23 июня вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июня: температура достигла 35,9 градуса. А 24 июня в город пришли долгожданные дожди.