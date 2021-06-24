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+34 не у нас: Солнце выжигает Москву, пока петербуржцы млеют под дождем

В Москве установлен очередной тепловой рекорд

Температура воздуха в Москве поднялась до рекордной отметки за 120 лет наблюдений, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Солнце в столице ставит рекорд за рекордом, пока Петербург выдыхает под дождем.

«Это рекорд не просто этого дня, а рекорд для июня в целом. Прежний рекорд был 34,7 градуса, это было 21 июня 1901 года», — пояснил Вильфанд 24 июня РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что «пустынная жара» в Москве продержится до конца недели, после чего температура начнет снижаться.

Невыносимая жара в Петербурге держалась с прошлой недели, она побила несколько рекордов подряд. 23 июня вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июня: температура достигла 35,9 градуса. А 24 июня в город пришли долгожданные дожди.

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Комментарии (6)

266067070
В приморском весь дождь 2 минуты,но правда сильный и на этом все.
Андрей Бережной
Ломоносов хорошо полило.
dimon2115
пр. Науки, сегодня два раза дождь был. Первый раз прям ливень, вымочил меня до нитки, не успел дойти до дома.
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