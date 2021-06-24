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Дождь добрался до центра и юга Петербурга

Районы Петербурга, не увидевшие дождя утром 24 июня, дождались его ближе к часу дня.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Льёт и в центре, и на юге города. Некоторые горожане не подготовились и прячутся под навесами. А кто-то оказался предусмотрительным и взял с собой зонтик.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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Первый сегодняшний дождь жители северных районов и Петроградки встречали криками «ура!». МЧС между тем предупреждает об ухудшении погоды: возможна гроза с сильным ветром.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Жара в Петербурге держится с прошлой недели, она побила несколько рекордов подряд. 23 июня вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июля: температура достигла 35,9 градуса. Сегодня выше 30 градусов быть не должно.

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Комментарии (9)

LGlo
Метеорадары на Яндексе несколько часов рассказывали, что в Красном Селе идет дождь. В итоге - даже не капнуло. Все врут! 🤷‍♀️
266112615
Юнтолово, начало третьего - сухо и жарко.
260843741
На Новочеркасской даже не побрызгало толком, а у мамы на Академке поливало хорошо, по ее словам.
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