FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
7
Печать

В Петербург пришёл дождь. Послушайте, как он барабанит

Прогноз синоптиков в Петербурге сбылся

Повезло северным районам города и Кронштадту.

В Санкт-Петербурге начался долгожданный дождь.

ПоделитьсяПоделиться

На Петроградской стороне около 11:20 он пролился довольно сильно. С улиц слышались крики «Ура!».

ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться

Судя по карте «Яндекса», поливает в северных районах города и в Кронштадте.

Жара держится с прошлой недели, она побила несколько рекордов подряд. Вчера, 23 июня, в Петербурге вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июля: температура достигла 35,9 градуса. Сегодня выше 30 градусов быть не должно.

По теме (15)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

260952051
Прогноз погоды на сайте каждый день меняют!!! То в пятницу стояло +21, то теперь опять 30!
Это безобразие просто!
VF812
Мдя... кап...кап...ка....к...
AP-SPb
Да-да, в Центре тоже "побарабанил". Секунд 30. Примерно 15 капель на квадратный метр :)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний