В Санкт-Петербурге начался долгожданный дождь.
На Петроградской стороне около 11:20 он пролился довольно сильно. С улиц слышались крики «Ура!».
Судя по карте «Яндекса», поливает в северных районах города и в Кронштадте.
В Петербург пришёл дождь. Послушайте, как он барабанит
Прогноз синоптиков в Петербурге сбылся
Повезло северным районам города и Кронштадту.
В Санкт-Петербурге начался долгожданный дождь.
На Петроградской стороне около 11:20 он пролился довольно сильно. С улиц слышались крики «Ура!».
Судя по карте «Яндекса», поливает в северных районах города и в Кронштадте.
Жара держится с прошлой недели, она побила несколько рекордов подряд. Вчера, 23 июня, в Петербурге вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июля: температура достигла 35,9 градуса. Сегодня выше 30 градусов быть не должно.
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