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Так жарко в Петербурге не было почти никогда. Главный синоптик города подвёл итоги дня и рассказал о наступающей прохладе

В Петербурге перекрыт очередной температурный рекорд

Природа разошлась не на шутку, и вместе с экстремумами дня и месяца перекрыла абсолютный максимум июля. Об этом 23 июня сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Сегодня температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до 35,9 градусов. Это выше максимума 28 июля 2010 года. На сегодняшний день это второе абсолютное значение температуры в Санкт-Петербурге. Первое — 37.1 — отмечено 7 августа 2010. Завтра уже будет прохладнее», — пообещал специалист Северо-Западного УГМС.

За несколько дней жара побила почти с десяток различных рекордов, а долгожданная гроза так и не пришла. В очередной раз ее обещают на завтра, 24 июня. По прогнозу не будет выше +30.

Из-за аномальной жары в Петербурге вздыбился асфальт, туго приходится пассажирам общественного транспорта, с нагрузкой не справляются электросети.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Fenotip
а гроза-то где? уже два дня предсказывают...
baddancer
Нагрелись реки и асфальт подтаял
И чуть подплавились дома
В этом в городе жара такая,
В этом в городе жара такая,
Словно в гости к нам зехал сатана

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И уносят меня и уносят меня
В кипящую липкую срань,
Три синих коня, э[ три синих коня
Автобус, метро и трамвай
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