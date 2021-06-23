Так жарко в Петербурге не было почти никогда. Главный синоптик города подвёл итоги дня и рассказал о наступающей прохладе

«Сегодня температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до 35,9 градусов. Это выше максимума 28 июля 2010 года. На сегодняшний день это второе абсолютное значение температуры в Санкт-Петербурге. Первое — 37.1 — отмечено 7 августа 2010. Завтра уже будет прохладнее», — пообещал специалист Северо-Западного УГМС.



За несколько дней жара побила почти с десяток различных рекордов, а долгожданная гроза так и не пришла. В очередной раз ее обещают на завтра, 24 июня. По прогнозу не будет выше +30.

Из-за аномальной жары в Петербурге вздыбился асфальт, туго приходится пассажирам общественного транспорта, с нагрузкой не справляются электросети.