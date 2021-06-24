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Уже не выше 30. Прогноз обнадёживает, снова рассчитываем на дождь

В Петербурге 24 июня ожидается 28–30 градусов, грозы

Может быть, уже наконец сегодня жара в Петербурге начнёт спадать и придут дожди и грозы, о которых синоптики говорят с выходных? Прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обнадёживает. Температура больше не должна подниматься выше 30 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По данным СЗ УГМС, 24 июня в городе ожидается переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью опускалась до 21–23, днем составит 28–30. Атмосферное давление стабильное.

Если вчера, по данным «Яндекса», температура превышала климатическую норму на 15 градусов, то сегодня разница будет в районе 7 градусов, а в 7 часов утра превышение составляет всего 2 градуса. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 24 июня в Петербурге чаще всего наблюдается облачная с прояснениями погода. Холоднее всего в этот день было в 1970 году, плюс 5, а теплее всего — в 1999 году, плюс 31 градус. В прогнозе «Яндекса» на сегодня тоже дождь — 3,8 мм.

Примерно такую же погоду обещают и завтра, а в субботу — уже чуть-чуть прохладнее.

Вчера, 23 июня, в Петербурге вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июля: температура достигла 35,9 градуса.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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