По данным СЗ УГМС, 24 июня в городе ожидается переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью опускалась до 21–23, днем составит 28–30. Атмосферное давление стабильное.



Если вчера, по данным «Яндекса», температура превышала климатическую норму на 15 градусов, то сегодня разница будет в районе 7 градусов, а в 7 часов утра превышение составляет всего 2 градуса. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 24 июня в Петербурге чаще всего наблюдается облачная с прояснениями погода. Холоднее всего в этот день было в 1970 году, плюс 5, а теплее всего — в 1999 году, плюс 31 градус. В прогнозе «Яндекса» на сегодня тоже дождь — 3,8 мм.

