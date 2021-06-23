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Приближается время гроз. Разнообразить картину погоды они могут ближе к вечеру

В Петербурге 23 июня ожидается 32–34 градуса, кратковременные дожди

Жара в Северной столице дошла до пика и начнёт спадать, только очень медленно. В среду, 23 июня, погода почти такая же, как накануне, но облегчение должны принести грозы.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается переменная облачность, в конце дня местами кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составляла 23–25 градусов, днём поднимется до 32–34, на побережье Финского залива местами до 30. Атмосферное давление стабильно.

Самое тёплое 23 июня за 58-летнюю историю наблюдений выдалось в 2000 году — плюс 30 (сегодня, скорее всего, будет больше). Самое холодное — в 1970 году, плюс 6. Чаще всего в этот день бывает облачно с прояснениями, напоминает «Яндекс». Сегодняшние показатели примерно на 15 градусов выше климатической нормы.

Завтра, 24 июня, всё ещё может быть 30 градусов, утром и днём вероятны кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. А уже в пятницу должно быть 27–29 градусов и тоже грозы.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

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А вчера нам лили в уши, что сегодня температура будет ниже на 1.5 градуса...
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