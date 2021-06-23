По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается переменная облачность, в конце дня местами кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составляла 23–25 градусов, днём поднимется до 32–34, на побережье Финского залива местами до 30. Атмосферное давление стабильно.



Самое тёплое 23 июня за 58-летнюю историю наблюдений выдалось в 2000 году — плюс 30 (сегодня, скорее всего, будет больше). Самое холодное — в 1970 году, плюс 6. Чаще всего в этот день бывает облачно с прояснениями, напоминает «Яндекс». Сегодняшние показатели примерно на 15 градусов выше климатической нормы.

