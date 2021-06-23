Музей физиолога Ивана Павлова в Колтушах пережил очередное перерождение: 23 июня там открылась обновленная экспозиция. Как ранее анонсировала «Фонтанка», по факту площадь музея увеличилась почти в 4,5 раза.
Если прежняя экспозиция рассказывала исключительно об академике Павлове, то новая — и о его научной школе (она теперь так и называется — «Школа Павлова»): «спасителе отечественной генетики» Левоне Орбели, основателе космической медицины Владимире Черниговском, всемирно известном физиологе Александре Уголеве и многих других.
Над обновлением работали ученые института, историки науки и больше 20 современных художников, творящих в направлении Art&Science — в том числе Людмила Белова, Марина Алексеева, Игорь Поцукайло, Сергей Денисов, Дмитрий и Елена Каварга, известная арт-группа из Екатеринбурга «Куда бегут собаки».
«Экспозиция содержит в себе два смысла и две части, — говорят в петербургском художественном объединении «Техно-Арт-Центр», инициаторе проекта. — «Школа Павлова» как научная школа и школа как место и процесс передачи знаний и опыта, где посетители смогут погрузиться в уникальную атмосферу павловского наукограда».
Неслучайно помимо арт-работ, осмысляющих научные открытия в области генетики, космической биологии, когнитивистике, есть инсталляции и объекты, посвященные досугу обитателей павловских Колтушей. Например, одна из экспозиций рассказывает о том, как Иван Петрович изрядно «мучил» сотрудников ЗОЖем и игрой в городки.
Мемориальный музей Павлова был создан в 1949 году в здании так называемой Старой лаборатории и занимал 80 квадратных метров. Сейчас это 10 помещений общей площадью 350 квадратных метров. В 2020 году проект был поддержан президентским грантом в 7,8 млн рублей.
«Школа Павлова» — продолжение начатого в 2018 году совместного проекта Института физиологии и «Техно-Арт-Центра» «Новая антропология». Полтора десятка художников из разных городов вместе с молодыми учеными института несколько месяцев создавали объекты технологического искусства.
Постоянную экспозицию «Новая антропология» можно осмотреть на первом этаже Старой лаборатории. Для расширения музея на втором этаже, как говорит директор института академик Людмила Филаретова, были проведены реставрационные работы.