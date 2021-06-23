Музей физиолога Ивана Павлова в Колтушах пережил очередное перерождение: 23 июня там открылась обновленная экспозиция. Как ранее анонсировала «Фонтанка», по факту площадь музея увеличилась почти в 4,5 раза.

Если прежняя экспозиция рассказывала исключительно об академике Павлове, то новая — и о его научной школе (она теперь так и называется — «Школа Павлова»): «спасителе отечественной генетики» Левоне Орбели, основателе космической медицины Владимире Черниговском, всемирно известном физиологе Александре Уголеве и многих других.



Над обновлением работали ученые института, историки науки и больше 20 современных художников, творящих в направлении Art&Science — в том числе Людмила Белова, Марина Алексеева, Игорь Поцукайло, Сергей Денисов, Дмитрий и Елена Каварга, известная арт-группа из Екатеринбурга «Куда бегут собаки».

«Экспозиция содержит в себе два смысла и две части, — говорят в петербургском художественном объединении «Техно-Арт-Центр», инициаторе проекта. — «Школа Павлова» как научная школа и школа как место и процесс передачи знаний и опыта, где посетители смогут погрузиться в уникальную атмосферу павловского наукограда».

Неслучайно помимо арт-работ, осмысляющих научные открытия в области генетики, космической биологии, когнитивистике, есть инсталляции и объекты, посвященные досугу обитателей павловских Колтушей. Например, одна из экспозиций рассказывает о том, как Иван Петрович изрядно «мучил» сотрудников ЗОЖем и игрой в городки.

Фото: Анастасия Долгошева Фото: Анастасия Долгошева Фото: Анастасия Долгошева Поделиться Поделиться







Мемориальный музей Павлова был создан в 1949 году в здании так называемой Старой лаборатории и занимал 80 квадратных метров. Сейчас это 10 помещений общей площадью 350 квадратных метров. В 2020 году проект был поддержан президентским грантом в 7,8 млн рублей.

