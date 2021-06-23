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«Укрощает молнии, как Зевс». Адвокат Ефремова назвал фейком сообщения о развитии у актёра психического расстройства

Адвокат Ефремова сообщил о его состоянии и назвал фейком информацию о якобы психическом расстройстве у актёра

Адвокат осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова Роман Филиппов рассказал, что его подзащитный чувствует себя хорошо и «даже немного как Зевс». Информацию о том, что у Ефремова якобы развивается психическое расстройство, и именно из-за этого защита подала жалобу на его приговор, он назвал фейковой.

«Это неверная информация. Защита подала жалобу, но это не связано с психическим расстройством. Это фейк. Это кто-то специально воду мутит. Недостоверная информация. Состояние у него хорошее, всё в порядке. Не жалуется, условия для всех одинаковые, в том числе и для него. Занимается тем, что, как он сказал, «укрощает молнии, как Зевс». В общем, вставляет замочки-молнии», — сообщает со ссылкой на адвоката Филиппова 23 июня «Подъём».

Ранее РЕН ТВ проинформировал о том, что защита Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП и попросила смягчить наказание артисту. В жалобе, по данным телеканала, в числе прочего указывалось, что у актёра якобы развилось психическое расстройство, к тому же он страдает от синдрома алкогольной зависимости.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada, водитель которого скончался от полученных травм. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к 8 годам, которые затем сократили до 7,5 лет.

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