«Укрощает молнии, как Зевс». Адвокат Ефремова назвал фейком сообщения о развитии у актёра психического расстройства

Адвокат осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова Роман Филиппов рассказал, что его подзащитный чувствует себя хорошо и «даже немного как Зевс». Информацию о том, что у Ефремова якобы развивается психическое расстройство, и именно из-за этого защита подала жалобу на его приговор, он назвал фейковой.



«Это неверная информация. Защита подала жалобу, но это не связано с психическим расстройством. Это фейк. Это кто-то специально воду мутит. Недостоверная информация. Состояние у него хорошее, всё в порядке. Не жалуется, условия для всех одинаковые, в том числе и для него. Занимается тем, что, как он сказал, «укрощает молнии, как Зевс». В общем, вставляет замочки-молнии», — сообщает со ссылкой на адвоката Филиппова 23 июня «Подъём».

