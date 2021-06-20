Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» удобно устроился на песчаном пляже Жёлтой бухты в Выборгском районе Ленинградской области. Видео появилось в соцсетях 20 июня.
Жители Петербурга и области спокойно загорают и купаются рядом с кораблём, не забывая делать снимки и видео. «Друзья, вот такой сюрприз ждал любителей чистой водички и дикой природы. Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» припарковался прямо на берегу, на песочке. Подозреваю, с диким рёвом и всеми прилагающимися чудесами! Кораблик идёт из Калининграда к нам в Питер. А здесь у них перевалочная стоянка», — написала в Instagram пользователь Виктория.
«Евгений Кочешков», вероятно, прибыл для участия в Международном военно-морском салоне, который пройдёт в Северной столице с 23 по 27 июня.