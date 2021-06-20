FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
6
Печать

На песчаный пляж Жёлтой бухты под Петербургом «выбросило» десантный корабль

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» удобно устроился на песчаном пляже Жёлтой бухты в Выборгском районе Ленинградской области. Видео появилось в соцсетях 20 июня.

Жители Петербурга и области спокойно загорают и купаются рядом с кораблём, не забывая делать снимки и видео. «Друзья, вот такой сюрприз ждал любителей чистой водички и дикой природы. Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» припарковался прямо на берегу, на песочке. Подозреваю, с диким рёвом и всеми прилагающимися чудесами! Кораблик идёт из Калининграда к нам в Питер. А здесь у них перевалочная стоянка», — написала в Instagram пользователь Виктория.

«Евгений Кочешков», вероятно, прибыл для участия в Международном военно-морском салоне, который пройдёт в Северной столице с 23 по 27 июня.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

kоt-obormot
За пивасиком небось в ближайшую деревню.
zorkii
работает на Водных подушках ...)))) ну тогда сам катер из картона)
Банин
Зря инстаграмерша упоминила откуда корабль и куда плывет, могут и дело завести...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний