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На корабли пускать не будут. Военно-морской салон меняет формат работы из-за коронавируса

Внесены изменения в формат работы Международного военно-морского салона-2021

Организаторы 10-го Международного военно-морского салона в Петербурге сообщили об изменениях формата его работы. В частности, допуска на корабли для обычных горожан в этот раз не будет, а проданные билеты аннулируют.

Как уточняется в сообщении на сайте МВМС-2021 18 июня, с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации из-за коронавируса допуск на территорию экспозиции будет осуществляться только для аккредитованных участников и гостей мероприятия — при наличии отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего законченный курс вакцинации.

Входные билеты всех категорий на Военно-морской салон не продаются, приглашения недействительны.

Напомним, что проведение МВМС-2021 в Петербурге запланировано на 23–27 июня.

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