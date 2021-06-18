На корабли пускать не будут. Военно-морской салон меняет формат работы из-за коронавируса

Организаторы 10-го Международного военно-морского салона в Петербурге сообщили об изменениях формата его работы. В частности, допуска на корабли для обычных горожан в этот раз не будет, а проданные билеты аннулируют.



Как уточняется в сообщении на сайте МВМС-2021 18 июня, с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации из-за коронавируса допуск на территорию экспозиции будет осуществляться только для аккредитованных участников и гостей мероприятия — при наличии отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего законченный курс вакцинации.

