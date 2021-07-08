В датском приморском городке Блохус возвели гигантский песчаный замок. Сооружение авторства голландского скульптора Уилфреда Стиджера попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Оно возвышается до уровня 21,16 метра — это более чем на 3 метра выше, чем замок, построенный в Германии в 2019 году и ранее обладавший титулом самого высокого. Для его постройки было использовано почти около 5000 тонн песка, обработанного глиной, и легкий слой клея, чтобы он простоял дольше.
Создателю замка Уилфреду Стиджеру помогали 30 лучших скульпторов по песку. По словам автора, он хотел, чтобы его сооружение олицетворяло силу коронавируса во всем мире с начала пандемии. На вершине сооружения из песка находится круглый вирус в короне.
Ожидается, что замок простоит до тех пор, пока не наступят сильные морозы, вероятно, в феврале или марте следующего года, пишет Guardian.