МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра

Вторник, 15 июня, в Петербурге будет ветреным. По крайней мере, ночью и утром сотрудники регионального МЧС просят горожан и гостей Северной столицы держаться подальше от деревьев и не рисковать машинами, паркуя их в тени крон.



«Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 июня в Санкт-Петербурге ночью и в первой половине дня ожидаются местами порывы ветра 15 м/с», — говорится в сообщении экстренного ведомства.



В ночные часы 14 июня воздух остынет до 13 градусов, днём прогреется до 20. Возможны кратковременные дожди. Подробнее о погоде на начало недели читайте на «Фонтанке».

