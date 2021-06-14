Погода обещает Петербургу стабильность. В город возвращается антициклон

Сегодня в Северной столице «преимущественно без осадков». Температура воздуха составит от +19 до +21 градуса по Цельсию. Как пояснил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду в Петербурге оказывает влияние гребень антициклона. «Усиливаясь с юго-запада, он будет рассеивать облака и оградит регион от дождей. В такой ситуации температурные показатели окажутся на 1–2 градуса выше климатической нормы», — добавил он. Ветер будет западным и умеренным — 4–9 метров в секунду.



Практически такую же погоду синоптики обещают на первые три дня недели. Кратковременный дождь может добраться до Петербурга к среде.

