Финская рулетка. О чем десятки русских владельцев коттеджей попросили премьер-министра

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Организатор сбора подписей Игорь Костенко вместе с другими собственниками добивался выезда за границу сначала в России, направляя личные обращения зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой, а после — в Финляндии, подготовив с соседями коллективное письмо местным властям. Текст письма «Фонтанка» публикует в переводе с финского.

«Премьер-министру Финляндии Санне Марин

Уважаемая миссис Санна Марин

Мы, граждане России, владеющие недвижимостью в Финляндии, просим Вас рассмотреть следующее обращение. Во время пандемии мы не имеем доступа к нашей собственности и возможности обслуживать ее. В соответствии с инструкциями финской пограничной службы, только одному члену семьи разрешается приезжать в Финляндию на собственном автомобиле для выполнения необходимых мер по обслуживанию имущества. К сожалению, во многих семьях существуют факторы, влияющие на способность члена семьи путешествовать в Финляндию в одиночку: один из супругов не знает иностранных языков, не имеет водительских прав или не может выдержать всю поездку, будучи за рулём автомобиля, по состоянию здоровья.

Деревянные дома требуют постоянного ухода и присмотра. У нас нет возможности контролировать ни территорию, ни собственность. Мы не можем следить за отоплением и электричеством. За электричество нам приходят огромные счета! Отопление, холодильники не отключены, на участках лежат упавшие ветки, растут сорняки, а трава перебрасывается на дороги. В почтовых ящиках лежат неоплаченные налоговые счета, счета за электричество, страховые счета, которые мы не можем оплатить. Иногда срабатывает сигнализация. К сожалению, директора финских банков, налоговых органов и страховых компаний не проявляют сочувствия к тем, кто хочет решать вопросы по телефону, банковская онлайн-услуга недоступна российским гражданам. С прошлой зимы во многих наших домах случилось много бытовых аварий — потопов, перебоев с электричеством, краж со взломом. Все эти проблемы должны решаться немедленно, к сожалению, сейчас такой возможности у нас нет. Мы убедительно просим Вас найти возможность внести коррективы в решение финского правительства и поддержку Финской пограничной службы, которые разделяют владельцев недвижимости, прибывающих в Финляндию, на две категории. Таким образом, в соответствии с инструкциями пограничного пункта, владельцам недвижимости категории 1 разрешается приезжать в Финляндию со своими семьями. Россия находится во 2-й категории ограничений. Российский собственник должен представить много документов и доказать вескую причину, если он или она хочет въехать в Финляндию для обслуживания имущества.

При этом супруг не может следовать за собственником. К сожалению, часто сотрудники пограничного патруля решают на своё усмотрение, является ли причина для въезда веской или нет. Таким образом, человеческий фактор становится решающим фактором при пересечении границы. Были случаи, когда владельцам не разрешалось пересекать границу из-за того, что причина въезда казалось неубедительной, но те же владельцы, которым было запрещено въезжать в Финляндию накануне, пытались въехать в Финляндию на следующий день, и им удавалось пересечь границу. Все собственники называют аналогичные причины (проблемы с оплатой счетов, ремонтом), но доводы одних владельцев считаются убедительными, доводы других — нет. Мы просим гарантировать равные условия для всех владельцев финской недвижимости — граждан России и граждан ЕС, а также разрешить членам семей российских владельцев недвижимости приезжать в Финляндию. Мы также просим о четком решении вопроса о пересечении границы, которое не зависит от человеческого фактора, чтобы въезд в страну не был стрессовым. У нас есть все необходимые проездные документы, включая тесты на КОВИД, сертификаты о вакцинации, многие собственники уже переболели коронавирусом. Мы просим с пониманием отнестись к этой проблеме.

Благодарим за поддержку». Ответа на письмо пока не было. Как и на запрос «Фонтанки» в аппарат премьер-министра Финляндии о судьбе этого крика о помощи.

Из-за пандемии Covid-19 границы с Финляндией закрыты больше года. За это время россияне, имеющие там недвижимость, уже начали забывать, как выглядят их дачи. Казалось, жизнь налаживается, когда 18 мая правительство РФ вынесло постановление, разрешив таким гражданам выезжать из страны. Но не тут-то было: у финнов свои правила, по которым наведываться к ним могут только собственники (а не всё их семейство) и только по веской причине. Недовольные таким поворотом событий россияне, которым всё же удалось добраться до своих дач, в начале июня направили письмо финскому премьер-министру Санне Марин с просьбой сделать условия въезда в страну более прозрачными.

По словам Игоря Костенко, до сих пор непонятно, знает ли финское правительство о сложившейся ситуации и, в частности, собирается ли как-то реагировать на обращение российских граждан. Однако владелец коттеджа уточнил, что правила въезда в Финляндию меняются буквально каждые две недели.



Костенко рассказывает, что выезжать на собственные дачи в Финляндии можно было и до выхода постановления от 18 мая, получив персональные разрешения от российских властей. Но даже после прохождения российской границы, при наличии виз и прочих документов финны могут развернуть обратно, объяснив это недостаточностью оснований на въезд.

Начальник пограничного поста в Нуйямаа объяснил финскому изданию YLE, что въезжать в страну собственники могут только по веской причине: например для проведения необходимого ремонта объекта. Но загвоздка в том, что не совсем понятно, как узнать о состоянии участка и дома, не видя их лично.

«Каждый раз при пересечении границы нам нужно чуть ли не выдумывать какие-то ужастики. Хотя зачем? Ведь есть дом, есть разрешение — запусти. Нет. В нормативном акте у финской пограничной службы упоминается про исключительные случаи», — рассуждает Костенко.

«Мы предоставляем документы о том, что у нас есть собственность. Это документы об уплате налогов, их достаточно», — уточняет он. Далее, по словам Костенко, с пограничниками необходимо вступить в диалог и объяснить причину въезда в Финляндию. То есть для россиян, не владеющих ни финским, ни английским языком, общение с финнами может стать камнем преткновения и причиной скорейшего возвращения на родину. И даже тем, кого пропускают, время от времени ограничивают сроки нахождения в Финляндии: буквально до одного-двух дней, за которые, конечно, едва ли получится справиться с работой по дому.



Такое ограничение выдали Михаилу Квартину, который ездит на свою дачу в Финляндии из Москвы. «В хорошее время (до пандемии. — Прим. ред.) я просто оставлял машину в Выборге и ездил домой на поезде. Из Москвы до Петербурга поезд идёт четыре часа, ещё электричка час пятнадцать от Петербурга до Выборга. А дальше садишься за руль — и через полчаса на границе. <...> У меня такая работа, что я могу себе позволить находиться там не только на выходных, но и приезжать на неделю, на месяц», — объяснил Квартин.

Ещё в октябре, когда владельцам недвижимости в Финляндии финская сторона разрешила пересекать границу, Квартин был одним из первых, кто этим воспользовался. Тогда же «Фонтанка» брала у него интервью. «Всё довольно спокойно прошло, — вспоминает Михаил. — Я показал документы на дом, и меня пропустили. Я прожил в Финляндии недели полторы или две, то есть меня не ограничивали ничем. И сейчас я ехал, думая, что всё пройдёт примерно так же. Распечатал на листочке список дел, которые нужно выполнить. Предъявил пограничнику документы на дом. Он посмотрел и сказал, что это не основание. Долго препирались. В конечном итоге мне сказали: либо ты просто разворачиваешься и уезжаешь, либо мы всё будем оформлять, это растянется на два часа, и у тебя въезда не будет до конца пандемии. Я согласился, мне поставили печать в паспорте с какими-то там перечёркнутыми линиями, и я уехал. Посоветовался с друзьями, решил переночевать в Выборге и ещё раз попробовать».



На следующий день (со второй попытки) Квартина всё-таки пропустили. «Когда проезжаешь границу, и у тебя нет достаточных оснований, то, конечно, просишь помощи у друзей и фактически проходишь границу, давая ему (пограничнику. — Прим. ред.) чужие фотографии, потому что своих нет. Как доказать проблему в доме, если у тебя нет ни фотографий, ничего? Невозможно. Поэтому как-то выкручиваешься из этой ситуации не самым честным образом. Друзья прислали фотографии — я их и предъявлял», — рассказывает Михаил.

По словам Квартина, в первый день на границе он провёл около часа, а во второй — минут сорок. Его пребывание в Финляндии ограничили 48 часами. «Естественно, я поговорил с пограничником при выезде. Говорю: «Дайте мне ещё возможность. Вот вы мне дали бумагу, что я должен приехать к девяти часам на границу. Девять часов — я на границе. Дайте мне ещё несколько дней, я не всё доделал». Мне говорят: «Нет, вы свободны для выезда из Финляндии», — делится Михаил.

«Ты входишь на пограничный пост, и твоё первое решение — к кому из пограничников подойти. Как правило, они сами к себе подзывают. А дальше всё зависит от его (пограничника. — Прим. ред.) настроения», — считает Квартин.

По словам Михаила, все пограничники живут примерно в том же районе (Суоми), что и собственники из России. Финны прекрасно знают: есть компании, с которыми даже по телефону можно заключить договор, по которому дом будет обслуживаться. «Ключи от дома пересылаются по почте, — уточняет Квартин. — Я знаю людей, у которых есть договор с этими компаниями. Им стригут траву, убирают дом. Всё это, конечно, возможно. Они (пограничники. — Прим. ред.) так и говорят: если нет пожара, если дерево на дом не упало, заключайте договоры с компаниями — мелкие работы они вам сделают. <...> Но проблема в том, что хозяин дома хочет сам им владеть, а не чтобы им владели и распоряжались люди из каких-то непонятных компаний. Финское правительство, которое придумывает эти правила, считает, что нет ничего страшного: форс-мажоры и несколько лет мы можем пережить без своих домов. А мы хотим просто получить те же возможности, что и у владельцев недвижимости из Евросоюза».

Собственникам из Европы (со своей семьёй) попасть на дачу в Финляндии действительно гораздо легче. «Им не надо ничего доказывать и выяснять. Они просто показывают документы и въезжают. Спокойно, без нервотрепок на границе», — рассказал Игорь Костенко. А для дачников из России, стремящихся попасть в Финляндию, пока главной мотивацией остаются весьма прозаичные вещи — привести в порядок участки, убедиться, что с коттеджами всё в порядке, и разобраться со счетами за электричество, которое в отсутствие жильцов месяцами работает вхолостую.

Денис Лебедев, Маргарита Алеева, «Фонтанка.ру»

