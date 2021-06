Финская рулетка. О чем десятки русских владельцев коттеджей попросили премьер-министра

264522251 10 Июн 2021 в 17:53 10 Июн 2021 в 17:53

Я отправлял запрос секретарю Санны Марин еще в августе 2020

good day!



I apologize for disturbing you, may I ask you a question. From March 2020 to the present, Finland has closed borders for many countries around the world. Citizens of these countries own real estate, apartments and villas in Finland (for example, I have had an apartment for 10 years). Without access to their property, they need to pay their maintenance bills (hoitovastike, electricity, taxes and other similar expenses).



Are you aware of this problem? Are you going to take measures to solve it?

Does the Finnish Government plan to enact a law on compensation or abolish the obligation to pay the above costs for the period of border closure and restriction of access of the above persons to their property?

Пришел официальный ответ, что мое обращение переправлено Канцлеру Юстиции Финляндии.

В итоге ответа не было, хотя пару раз я Канцлеру письмо от Канцелярии Санны Марин пересылал.