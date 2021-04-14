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Ковидные поездки на яхте в ЕС. Финляндия разрешила въезд в страну владельцам прогулочных судов

Финляндия пообещала визы для вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге рассказало об основании для получения визы в эпоху закрытых из-за пандемии границ.

«Вывоз и транспортировка маломерных прогулочных судов являются основанием для оформления шенгенской визы Финляндии», — говорится 14 апреля в заявлении дипломатов из Суоми.

С 15 апреля владельцам таких судов разрешается въезд в Финляндию. При этом остаться в стране на долгое время, например для ремонта, нельзя.

Дипломаты подчеркнули, что решение о пропуске на границе всегда принимается в индивидуальном порядке. Владельцам судов необходимо будет документально доказать цель поездки.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Морские контрабандисты? Прямо как в стародавние времена.
265862911
Осталось ещё что бы наше правительство вспомнило о яхтсменах. 732 приказ не позволяет выехать. Фины относятся к нашим гражданам лучше, чем наше правительство.
ash364
Цена на суда резко возросла!
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