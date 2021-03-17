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Финляндия вводит обязательный медосмотр на границе с 18 по 31 марта

На юге Финляндии на погранпунктах вводится обязательное тестирование на коронавирус при въезде в страну, сообщают 17 марта региональные власти республики. Условие будет действовать с 18 по 31 марта.

«Каждый человек, въезжающий в страну через порты Хельсинки, аэропорт Хельсинки-Вантаа и пограничный пункт пропуска Ваалимаа (Торфяновка со стороны России. — Прим. Ред.), сразу после въезда должен пройти медицинский осмотр, который может включать тест на коронавирус», — говорится в сообщении Агентства регионального управления Финляндии.

Решение касается прибывающих из стран повышенного риска. К таковым финские власти относят и Россию.

«На медицинском осмотре лицо может предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, проведенного не более чем за три дня до въезда. В этом случае его, в принципе, не будут проверять на коронавирус сразу после въезда. Аналогичная процедура применяется, если человек предоставляет надежные доказательства перенесённой коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев», — отмечают в ведомстве.

Под требование не подпадают сотрудники грузовых перевозок и логистики во время выполнения рабочих поездок, а также транзитные пассажиры в аэропорту Хельсинки-Вантаа, которые пересаживаются на международный стыковочный рейс. Детям, родившимся в 2008 году и позже, также не требуется проходить медицинское обследование.

Отказ от обязательного медицинского контроля может повлечь за собой штраф или тюремное заключение на срок до трех месяцев.

По данным финской телерадиокомпании Yle, на прошлой неделе на погранпункте Ваалимаа из 700 пересекавших границу лишь трое отказались от прохождения теста на коронавирус.

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Комментарии (4)

rastaman
Дебилоиды!
265049935
Именно это и анальные тесты на коронавирус - истинная демократия и уважение прав граждан. Не перепутайте.
odpetrograd
Тюремное заключение или штраф. Ню ню.. Финны в своем репертуаре.
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