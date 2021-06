Интернет-кафе «Тетрис»



Где: ул. Черняховского, 33



Первое интернет-кафе в России — место, где можно было не только пообщаться, но и выйти в сеть, и поиграть в видеоигры, — было открыто в Петербурге 18 января 1996 года. Приходящие в «Тетрис» попадали в маленький зал, где стояли восемь компьютеров. В 2001 году тут же организовали ещё одну комнату и увеличили количество экранов в два раза.



На новый феномен тут же обратили внимание не только русские, но и иностранные СМИ. В статье The New York Times 1997 года под названием «At This Site, Russian Nerds Get Together, Virtually» «Тетрис» противопоставлялся московскому компьютерному клубу «Виртуальный мир», который поразил автора «приличной едой» и приятным дизайном с естественным освещением. Вот только если столичный клуб был полон детей и, действительно, походил на настоящее кафе, то «Тетрис» показался журналисту пропитанным дымом местом тусовки неформалов и центром кибер-жизни. В это же время в материале The Independent вышла посвященная этому событию статья под заголовком «Кофе с виртуальными товарищами»: интернет-кафе изображалось оазисом цивилизации в посткоммунистической России.



Видеосалон с мировой классикой



Где: Невский, 20



Любители посещать видеозалы и брать кассеты с фильмами напрокат знали об одном из самых популярных- на третьем этаже здания тогдашней библиотеки им. Блока на Невском, 20. Он других точек салон отличался тем, что тут показывали классику: Феллини, Бертолуччи, Висконти, Серджио Леоне, Мартина Скорсезе и оскароносные картины.



Массово открываться видеосалоны в Ленинграде начали с 1980-х годов. Один «сеанс» стоил от 1 до 3 рублей. Бизнес был прибыльный, желающих — очереди. Самый ходовой советский видеомагнитофон «Электроника ВМ-12» стоил как подержанный автомобиль — 1000–1200 рублей, пустая кассета обходилась в 50 рублей, а процесс подпольной записи на неё — ещё 20–30 рублей.



«Афиши», как правило, менялись в зависимости от времени суток: днём показывали боевики и приключения по типу Индианы Джонса, вечером — «ужасы» от «Кошмара на улице Вязов» до «Челюстей».