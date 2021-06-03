автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Утро ПМЭФ началось с кофе: пили его много кто, но первую скрипку играли представитель МИД Мария Захарова и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Помимо салями, омлета и блинов, подавали СМИ-иноагентов — правда, в итоге из них присоединилось только «Радио Свобода» (абсурдно, наверное, но уточним: оно признано иностранным агентом). По словам Захаровой, несколько дней назад поучаствовать в завтраке захотел журналист «БиБиСи», но в последний момент передумал, а его коллеги по редакции звонили ей и спрашивали, почему он заявлен как участник. Вероятно, это очень важный сюжет для представителя МИД: по крайней мере, в руках она держала лист бумаги, на котором было помечено: «хлопнуть / BBC».



СМИ на завтрак и одиночество патриарха



Из-за того, что российских иноагентов оказалось негусто, говорили в основном про Америку и Европу. Петр Лидов-Петровский из МИА «Россия сегодня» пожаловался, что агентство «Спутник» сдаёт европейским властям миллион справок и отчётностей. «Кровь не сдаёте ещё?» — пошутила Захарова. Белкина из RT рассказала про цензуру со стороны американских властей: Джен Псаки на брифинге в Госдепе, услышав вопрос от журналистов издания, просто проигнорировала его. Первым этих стенаний не выдержал шеф бюро «Аль-Джазиры» в Москве Заур Шеож, аккуратно заметив, что «если жить по принципу око за око, то можно стать слепыми, и Россия могла бы показать другой пример». «Вы не представляете, как вы правы. Вы великолепно владеете русским, но, возможно, вы не до конца прочувствовали эту фразу. Суть ее в том, что надо остановить нападающего от нападения. Мы за то, чтобы ко всем было равное отношение, но нужны меры, чтобы защитить своих», — парировала Захарова.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Поддержать коллегу из «Аль-Джазиры» попытался главред «Эха» Алексей Венедиктов: «Тут было много про то, как притесняют журналистов в США. Но мы принимаем закон, от которого страдают наши граждане. При этом закон плохо написан, в том числе и потому, что медиа закрывают во внесудебном порядке — СМИ не могут защититься. Почему мы должны копировать плохую историю? Мы должны думать о США или о нашей стране?». Захарова ответила практически райкинским «где вы были?», в том смысле, что Венедиктов не возражал, когда США обязали российские медиа ставить плашку иностранных агентов. Начальник «Эха Москвы» ее недипломатично перебил, за что услышал: «Вы не на «Эхе Москвы», а на деловом завтраке». «Вот и завтракайте, а я буду говорить», — в своем стиле ответил Венедиктов.



Сюжет продолжили сессией всё с той же Захаровой и главредом RT Маргаритой Симоньян. Глава телекомпании рассказывала о том, что Twitter и Telegam стали орудием мировых революций, и поэтому пора бы брать соцсети под контроль. Отдельно она восхитилась тем, как основателя Nexta Романа Протасевича арестовали в Белоруссии, принудительно посадив самолёт. Наше же государство, по словам Симоньян, пока отстаёт в развитии digital-медиа (это не про посадку самолетов), хотя был момент, когда ситуация выглядела иначе: и ICQ (почему-то Симоньян отнесла мессенжер к «нашим», хотя основали его в Израиле), и «Одноклассники», и RuTube — всё пользовалось популярностью. Тележурналист Роман Бабаян нашел выход — увеличить штрафы для «западных» соцсетей: «Их 15 млн рублей не испугать, вот миллиарды …». «Очень надеюсь, что мы дожмём ситуацию, иначе будем под ударом», — кивала глава RT.



В былые времена экс-министр культуры Мединский мог бы дать им всем фору, но на ПМЭФ-2021 получилось не так зажигательно. И вроде все было в комплекте: и «себестоимость тевтонского рыцаря», и мощь танков Т-34, которые превосходили немецкую «Пантеру», и революции, которые происходят, когда все хорошо. Но нет: большинство участников уже начали собираться на вечеринки ПМЭФ, и речь про исторический суверенитет слушали от силы полтора десятка человек.



Люди длинной воли за работой



Для петербургского стенда утро началось с обсуждения «транспортного каркаса экономики». За вычурным названием простой вопрос — а что там у начальника транспортного цеха. Состав представительный: вся отраслевая вертикаль от вице-премьера Хуснуллина до руководителей «Аэрофлота» и РЖД — плюс губернатор Беглов. От него требовалось рассказать, каким образом в дорожное и транспортное строительство городу удается привлекать частные деньги в рамках ГЧП. «Длинной волей и надежностью», — по-гумилевски ответствовал градоначальник, на что модератор машинально пошутил: «Постом и молитвой», словно общался с предыдущим губернатором Петербурга. Никто не улыбнулся.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В остальном это был набор отчетных докладов: дороги ремонтируем, самолеты летают — да так, что пора второй лоукостер мастерить, аэропорты строим, железную дорогу в города интегрируем. Беглов вспомнил, казалось, забытое — скоростные трамваи в Новосаратовку и в Колпино, а также сообщил, что город уже обрисовал федералам свои аппетиты на инфраструктурные кредиты. Подробнее о них — здесь. От теории перешли к тому, что на форуме называют практикой — к подписанию соглашений; важнейшие, впрочем, касались уже давно известного — расширение Пулково, ШМСД, Боткинская больница.



Вообще говоря, не всегда понятный простому смертному фетиш с публичным подписанием на ПМЭФ обретал временами комические формы. Алексею Мордашову, главе «Север Групп», в течение пяти минут три или четыре раза подряд пришлось встать и снова сесть за один и тот же стол на один и тот же стул с несколькими разными «подписантами» деклараций о сотрудничестве.



Посетителям, погруженным в макроэкономическую повестку, бодрый тон первого дня ПМЭФ задали лидеры профильного блока: министры финансов и экономразвития Антон Силуанов и Максим Решетников, советник президента Максим Орешкин и Эльвира Набиуллина. Последняя, отметили гурманы монетарной политики, явилась публике безо всяких многозначительных брошек. Обычно ее выступления остроумно подчеркиваются «говорящей» бижутерией. Вроде куклы-неваляшки или знака паузы, когда ЦБ заявляет о сохранении ключевой ставки неизменной, или ястреба, когда ставка повышается. Роль хедлайнера на этой сессии уверенно брал на себя Антон Силуанов, то цитируя Ленина, то заверяя весь крещеный мир, что никакого административного регулирования цен правительством нет и в помине.



С бодрых сессий спикеры убегали на встречи и подписания от журналистов и «ходоков», стремящихся донести до первых лиц свои боли и нужды. Так, Максим Орешкин уверенно перенаправил к трансгрессировавшему секундой ранее Антону Силуанову немолодого предпринимателя с письмом о какой-то несправедливости. Больше повезло представительнице патриотической акции «Синий платочек» в красном платье, обратившейся к главе ВТБ Андрею Костину. Он вежливо выслушал и дал визитную карточку с, как он заверил, личным электронным адресом: пишите.



От Дани Милохина сложно требовать риторической активности два дня подряд: в очередной раз судьбу блогеров обсуждали без него, но показалось, что дело его живет: на сессию собралось слишком много людей, так что серьезным людям в костюмах пришлось сесть прямо на пол. Тем не менее дистанция между представителями крупного медиабизнеса и самозанятыми обитателями блогосферы чувствовалась, и даже находящиеся где-то посередине Ксения Собчак и Сергей Минаев не смогли ее сократить. «Вы задали мне вопрос из разряда: "Космический терроризм и грибы". Как бы я это откомментировал?», — выразил автоблогер Заруцкий дефицит взаимопонимания с Собчак. А вот гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, кажется, был готов к вопросу о том завел ли он уже канал в Telegram, который ранее безуспешно пытался заблокировать. Нет, убеждения оказались дороже удобства.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Посреди дня зарядили торжественное открытие форума. Своими мыслями делились представители африканских государств — Руанды и Конго, примкнули к ним Катар и Вьетнам. Основной посыл их речей сводился к тому, что надо всех считать и учитывать, иначе как победить пандемию, и ресурсами надо бы тоже делиться, особенно — вакциной. Россию представлял первый зампред правительства Андрей Белоусов. Ему пришлось тяжелее остальных — от ведущей чиновнику достался вопрос про санкции. «У нас нет вопроса разворота на Восток. Мы всегда были туда обращены. Двуглавый орёл — этот символ возник не вчера», — заявил он, но тут же признал, что всё-таки санкции урон нанесли. Чтобы не заканчивать на грустной ноте, добавил: есть и плюсы, например Россия смогла сократить внешний долг.



Все здороваются локтями



Жизнь в условиях постпандемийной реальности на ПМЭФ не только обсудили, но и наглядно продемонстрировали. После окончания сессий уборщицы бросались дезинфицировать стулья, расставленные чуть ли не в метре друг от друга. Но гости, обнадеженные заявлениями организаторов о беспрецедентных мерах безопасности, не слишком соблюдали масочный режим и не сдерживали себя в рукопожатиях и объятиях.



В новую реальность участников ПМЭФ вернула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Нынешняя пандемия далеко не последняя, заявила она. Какие нас ждут напасти никто не знает, но подготовка к их отражению уже идет. Зарубежный туризм хоронить пока рано, но пока придется довольствоваться внутренним. «Мир привьется и жизнь наладится», — пообещала она. Совпадение или нет, но после сессии с Поповой участники форума начали получать смс с напоминанием о масках, в холле Экспофорума появились девушки с табличками — просим, мол, надеть средства защиты. Объявления делались и по громкой связи.

Свою лепту в популяризацию средств защиты попытался внести Михаил Пиотровский. Директор Эрмитажа предложил заменить масочный режим масочным дресс-кодом: «Маски — это достаточно красиво».



Худрук Михайловского театра Владимир Кехман призвал не сомневаться в суждениях санитарных властей. И поблагодарил Роспотребнадзор за длинные майские каникулы. По его словам, Михайловский театр продал в мае рекордное число билетов. «Всё, что неожиданное, оно божье», — сказал он.

Замминистра промышленности Виктор Евтухов, обсуждая влияние пандемии на потребительский рынок, ударился в философию и вспомнил школьные уроки географии. «Мы тут использовали известную цитату Ницше (сессия называлась «Потребительский рынок после пандемии: что не убивает, делает нас сильнее» — прим.ред.). Правда он потом сошел с ума и умер, а философ Владимир Соловьев с ним спорил, что Ницше вообще отрицал нравственные ценности, а американские ученые сказали, что, если ты все время находишься в стрессе, то сильнее не становишься, а наоборот, начинаешь проигрывать», — сказал он. Во вмешательстве государства в регулирование цен, по мнению Евтухова, нет ничего страшного. Но игры в госплан не вызвали азарта в самих чиновниках. «Это чуть более бестолково, чем когда на контурных картах в школе наносили месторождение полезных ископаемых, не понимая зачем, если и так все известно», — отметил он.



«Ты меня уважаешь?» Обычное благодушие на сессиях иногда разнообразилось интеллигентным переругиванием на весьма высоком уровне. Так, на сессии об отношениях России с ЕС схлестнулись зампред Совета Федерации Константин Косачев и Владимир Чижов, постпред России при Евросоюзе с одной стороны, и Маркус Эдерер, посол ЕС в РФ, — с другой. Спорили о вечном — кто кого больше не уважает, кто виноват.



Это, к слову, оказалось трендом. Клиентоориентированность обсуждали глава Сбербанка Герман Греф, первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко и глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. У каждого, правда, эта самая ориентированность была своя. Кириенко настаивал, что в отношениях граждан и государства такое слово вовсе не применимо, а главное — в нём нет души: «Что говорят два выпивающих у гаража мужика: "Ты меня уважаешь". Вот и у граждан есть запрос к государству на уважение и эмоциональное сопереживание».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







У Грефа клиентоориентированность была философской: «Несчастный человек не сделает другого счастливым». Глава налоговой на вопрос о том, сможет ли государство стать клиентоориентированным, почти провел, а точнее продекламировал слова песни про надежду: «Я без надежды убит, тоской на вылет прострелен».



В очередной раз полыхнуло на сессии о развитии экономики как рецепта от бедности. Презентация макроэкономической стратегии роста от Бориса Титова и рецепты от Олега Дерипаски разомкнули уста общественного омбудсмена по делам малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой, которая стала героиней ПМЭФ-2021 еще до его начала. Она рассказала об условиях и реалиях работы в России ее подопечных без прикрас, не менее трех раз за выступление упомянув СИЗО. Основательница сети «Андерсон» обличила снижение страховых выплат, раскритиковала надзорные ведомства и предложила вообще «убрать» Росреестр, повысивший пошлину на регистрацию допсоглашения к договору аренды в ковидный год в 22 раза. Своей эмоциональной речью Анастасия затмила других спикеров, и как они не старались вернуть разговор в изначальное русло — уже не получилось.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Глава Сбербанка Герман Греф, как обычно, зарезервировал зал конгрессов за день до пленарного заседания — поиграть с огромными экранами и создать ощущение единственной подлинно инновационной площадки, раз уж открывали форум Руанда и Вьетнам. В этот раз обошлось без йогина, но удаленно к дискуссии об архитектуре постковидного мира подключились политолог Фарид Закария и профессор психологии Стивен Пинкер, в президиуме сидели экс-глава банка Израиля Джейкоб Френкель и помощник президента Максим Орешкин. Разговор шел по накатанной: цифровизация выросла, как и роль государства, левый поворот стал реальностью, всех кризисов не предугадаешь, но надо быть гибче. Модератору не нравился этот доклад «капитана очевидность», он упрямо повторял: «Я не услышал ответ, это факты, а я спрашиваю, что делать».

«Фонтанка.ру»

Если спикеры хотели уйти от вопросов, у них был отличный шанс: в какой-то момент по залу раздалось оповещение о противопожарной тревоге, но ему поверили не больше, чем телефонным мошенникам, которые представляются «сотрудниками Сбербанка». Под конец «конкретный» Греф и сам сбился на общие слова и признался, что специально «челленджил» гостей, чтобы узнать «предел наличия ответов» и «грань между имеющимися ответами и пространством, где ответов нет ни у кого», ведь именно в этом пространстве нужно быть первыми.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К вечеру атмосфера в Экспорфоруме изменилась. В коридорах все чаще стали мелькать девушки модельной внешности, которые могли бы составить гордость экономического фронта страны. Одновременно и сами участники заскучали. Краб, которому на стенде Мурманской области делают биографию прорицателя, повернулся к зрителям тылом, что бы это ни значило. Лишь стенд Генпрокуратуры являл собой пример стойкости — еще бы, туда уже обращаются за разъяснениями по бракоразводным процессам. Завтра на ПМЭФ приедет их начальник, и начальник начальника.

Николай Кудин, Галина Бояркова, Ксения Клочкова, Денис Лебедев, Евгения Горбунова «Фонтанка.ру»