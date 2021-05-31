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Бизнес-омбудсмену Татуловой разрешили прийти на ПМЭФ бесплатно. У нее просили почти миллион рублей

Организаторы ПМЭФ разрешили бизнес-омбудсмену Татуловой бесплатно прийти на форум после скандала

Фонд «Росконгресс» 31 мая разъяснил условия бесплатного доступа на Петербургский международный экономический форум. Необходимость возникла после жалобы основательницы сети кафе «Андерсон», омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой. Накануне предприниматель рассказала в Facebook, что организаторы ПМЭФ предложили ей заплатить 960 тыс. руб. за то, чтобы выступить на форуме.

В «Росконгрессе» объяснили ситуацию недопониманием: заявка от нее была подана как от представителя бизнеса, поэтому было предложено оплатить свое участие. «Бесплатное участие обеспечивается общественным деятелям, представителям государственных структур, официальным лицам в рамках установленных квот. Бизнесменам своё участие в ПМЭФ нужно оплачивать, т.к. форум проводится именно за счет взносов участников», — отметили организаторы. Таким образом, Анастасия Татулова сможет бесплатно выступить на ПМЭФ.

Кроме того, представители малого и среднего бизнеса смогут принять участие в стартовом и итоговом днях ПМЭФ за 25 тысяч рублей — по специальному пакету участника.

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Комментарии (6)

guess
Тетка она не плохая. Героиня, можно сказать. Потому что это чистое безумие, вкладывать и развивать средний и малый бизнес в государстве, в котором по факту никто в этом не заинтересован. И ее плюс в том, что она чуть ли не единственная, кто новодит шум и ее слышат там, на верху.
Brightness
Какое мерзейшее мероприятие! По делам дешевле миллиона - не входить! Они за людей считают только тех, кто на бла-бла может потратить миллион, который им заработал простой работяга.
Nationalverrater_2
Туфта и фуфло. Перечитайте её переписку с администрацией. Она чётко написала , кто она. Завиляли, заёрзали дармоеды-понторезы хапуны на пустом месте
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