Бизнес-омбудсмену Татуловой разрешили прийти на ПМЭФ бесплатно. У нее просили почти миллион рублей

Фонд «Росконгресс» 31 мая разъяснил условия бесплатного доступа на Петербургский международный экономический форум. Необходимость возникла после жалобы основательницы сети кафе «Андерсон», омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой. Накануне предприниматель рассказала в Facebook, что организаторы ПМЭФ предложили ей заплатить 960 тыс. руб. за то, чтобы выступить на форуме.



В «Росконгрессе» объяснили ситуацию недопониманием: заявка от нее была подана как от представителя бизнеса, поэтому было предложено оплатить свое участие. «Бесплатное участие обеспечивается общественным деятелям, представителям государственных структур, официальным лицам в рамках установленных квот. Бизнесменам своё участие в ПМЭФ нужно оплачивать, т.к. форум проводится именно за счет взносов участников», — отметили организаторы. Таким образом, Анастасия Татулова сможет бесплатно выступить на ПМЭФ.

