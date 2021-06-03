автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова стала героиней ПМЭФ-2021 еще до его начала — рассказав в Facebook, как на форуме ей предложили заплатить 960 тыс. руб. за то, чтобы выступить. В итоге организаторы объяснили ситуацию недопониманием, и Татулова все же приехала бесплатно. Но настроенная уже по-боевому.

3 июня она резко раскритиковала условия для жизни и развития малого бизнеса в России. Только получив слово, честно призналась — не замолчит, пока не выговорится. Ее коллега по сессии, основатель ГК «Базовый элемент» Олег Дерипаска терпеливо слушал о проблемах малых и средних предпринимателей, а уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов высказал сомнение, что в случае чего сможет вытащить ее из СИЗО. «Фонтанка» публикует фрагменты выступления Татуловой и рассказывает, кого из настоящих экспертов рынка она позвала бы на свой бизнес-форум.



В начале выступления Татулова предупредила, что накануне ее «выкосили» плохие новости, среди которых — арест сочинского предпринимателя Дмитрия Богданова и рост тарифов на вывоз мусора. «Помимо всего этого я слушала замечательный вчерашний день (Петербургского экономического форума. — Прим. ред.), трое очень красивых мужчин рассказывали, как все будет хорошо. Я просто в разном мире каком-то с ними живу. Я себе записала фразу, которую хочу обсудить, это прямо цитата, что основной запрос от предпринимателей — простота и доступность мер поддержки. Я разочарую вас. Основной запрос предпринимателей на самом деле, их всего два этих запроса, — это прибыльность, равно эффективность бизнеса, и безопасность. Больше предпринимателям ничего не надо, от слова «совсем». Меньше всего им нужны форумы», — заявила она.

Предпринимательница отметила существующий разрыв между тем, что надо малым и средним предпринимателям, и тем, что говорят люди, отвечающие за это предпринимательство. Свое выступление она прервала вопросом к Борису Титову: «Вы меня из СИЗО потом вытащите?» — «Это по другой линии. Мы — экономические. Не могу обещать», — ответил он.



«До тех пор, пока все-таки не сформируется команда, которая будет понимать, что такое малый и средний бизнес, что ему реально нужно, или хотя бы при которой не формируется экспертный совет. Не такой, из которого будут тебя вычеркивать, когда ты что-нибудь неудобное сказал или то, что не совпадает со взглядами того, кто наверху. А реально когда мы будем готовы слушать обратную связь, неудобные вещи брать в работу, только тогда у нас все поедет, — высказала мнение Татулова. — Бизнесу в любой отрасли для бурного роста нужно всего две вещи — эффективность и безопасность. Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть — цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет».



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По ее словам, постепенно крепнет усталость предпринимателей от институтов, которые «работают на их благо», потому что бюджеты этих институтов равны по объему годовой помощи, оказанной малому и среднему бизнесу. Она призвала в таком случае дать эти средства напрямую предпринимателям или инвестировать их во что-нибудь более полезное.



«Не надо нам, пожалуйста, институтов, которые нас развивают. Ничему меня не может обучить человек, который никогда не занимался бизнесом», — уверена омбудсмен.

По ее мнению, фактически каждое «государственное телодвижение» в сторону МСП приносит только один результат вот уже много лет — усложнение работы цивилизованных и добросовестных участников рынка и предоставление преимущества теневому сектору. «В прошлом году очень тяжелая была ситуация, но она привела нас к тому, что рынок посерел еще больше, — подчеркнула Татулова. — Я не разделяю восторгов по поводу объявленного двукратного снижения страховых взносов. Давайте по-честному, не было никакого двукратного снижения. Это на бумаге оно есть».

Основательница «Андерсона» считает, что объявленный рост занятости стал следствием лишь получения бизнесом зарплатных кредитов, предприниматели оформляли сотрудников, чтобы получить заветные низкопроцентные займы. Также она прошлась по Росреестру, который в прошлом коронавирусом году повысил пошлину на регистрацию допсоглашения к договору аренды в 22 раза. «Друзья, можно просто это ведомство убрать, — предложила она присутствовавшим. — Еще денег найдется».



Досталось от нее и ведомствам, собирающим неналоговые платежи. Татулова отметила, что в прошлом году количество проверок бизнеса такими ведомствами и надзорными органами было минимальным, при этом никто «не горел и не травился», а следовательно, никакой связи между проверками и инцидентами нет. В финале выступления она сказала, что не хочет, чтобы предприниматель сидел в СИЗО: по ее мнению, «даже если он виноват, он может находиться под домашним арестом». Зал ответил на ее эмоциональную речь аплодисментами.

Как сообщила журналистам Анастасия Татулова, она приехала на ПМЭФ, потому что эту площадку слушают люди, которые принимают решения в государстве, для нее это возможность донести свою позицию еще раз. При этом, с ее точки зрения, это «форум для общения чиновников и окологосударственных компаний», а не для бизнеса.

На вопрос «Фонтанки», какой, на ее взгляд, должна быть площадка для малого и среднего бизнеса, Татулова затруднилась ответить точно. «Если я не доживу до того, что ее кто-нибудь сделает, я сама ее сделаю», — пообещала она. По ее словам, сейчас есть крупные отраслевые объединения, но они не представляют малый или в меньшей степени представляют средний бизнес, «которого почти нет в стране», при этом в МСП заняты 30 млн россиян — треть трудоспособного населения России, отметила омбудсмен.



Она добавила, что пригласила бы на такой форум своих коллег — главу Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольгу Киселеву, вице-президента Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нину Литвинову, представителя индустрии развлечений, основателя сети детских активити–парков «Zамания» Павла Ковшарова, ресторатора Сергея Миронова. «Им всем надо быть здесь и говорить так, как оно есть на самом деле», — считает предпринимательница.

В преддверии ПМЭФ основательница сети «Андерсон» и общественный омбудсмен Анастасия Татулова рассказала в Facebook, что организаторы ПМЭФ предложили ей заплатить 960 тыс. руб. за возможность выступить на форуме. Пост представительницы МСП вызвал резонанс. В результате организатор мероприятия, фонд «Росконгресс» разъяснил, что женщина подала заявку как представитель бизнеса, поэтому ей было предложено оплатить свое участие. Общественные деятели могут приехать на форум бесплатно.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

