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Медведя с забора уронит, своих собачонок спасёт. В США женщина атаковала зверя с детёнышами, защищая питомцев

Видео, на котором бесстрашная женщина бросается на медведицу, пытаясь защитить себя и своих собак, появилось в Tik-Tok'е 1 июня.

Судя по подписи, происшествие случилось накануне, 31 мая: «Моя кузина Хейли сегодня столкнула медведя с забора и спасла своих собак. А как прошел ваш День памяти?!»

@bakedlikepie

My cousin Hailey yeeted a bear off her fence today and saved her dogs. How was your Memorial Day?! (WTF?!) #ohno #badass #brave #fight #bear

♬ Oh No - Kreepa

В ролике видно, что незваную гостью, которая залезла на забор с двумя медвежатами, пытаются прогнать четыре собаки, три из которых значительно меньше диких детёнышей. И тут, как ветер, в кадр влетает девушка в голубом платье и буквально выталкивает медведицу с забора. Подхватив своего питомца, она скорее уносится в дом, а лесные звери удаляются с территории.

Сестра Хайли Бренда в комментариях поделилась подробностями инцидента в Калифорнии. «Собаки и Хайли в порядке. И нет, это не случается постоянно», — написала она. Медведь «немного поцарапал» одну из четырёх собак, но в целом домашние животные и их хозяйка отделались испугом. Теперь она думает поставить забор повыше.

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