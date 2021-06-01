Видео, на котором бесстрашная женщина бросается на медведицу, пытаясь защитить себя и своих собак, появилось в Tik-Tok'е 1 июня.

Судя по подписи, происшествие случилось накануне, 31 мая: «Моя кузина Хейли сегодня столкнула медведя с забора и спасла своих собак. А как прошел ваш День памяти?!»