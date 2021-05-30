Пьяный мужчина, который открыл стрельбу по силовикам и прохожим в Екатеринбурге, задержан после штурма его квартиры. Его вывели оттуда живым. Сейчас в его жилище работают правоохранители.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что силовики не применяли в ходе штурма взрывное устройство. Это была светошумовая граната.

