Пьяный мужчина, который открыл стрельбу по силовикам и прохожим в Екатеринбурге, задержан после штурма его квартиры. Его вывели оттуда живым. Сейчас в его жилище работают правоохранители.
В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что силовики не применяли в ходе штурма взрывное устройство. Это была светошумовая граната.
Как сообщает 30 мая E1.ru, по предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина был вооружен карабином «Сайга».
Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на четвёртом этаже. По словам очевидцев, пострадали два человека, один из них — сотрудник Росгвардии, второй — ребёнок. Девочке пуля попала в живот. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев писала, что пьяный мужчина, открывший огонь со своего балкона в Екатеринбурге, был голым по пояс. Он кричал и требовал отменить гомосексуализм.
В отношении задержанного стрелка возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).