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Мужчина, открывший стрельбу с балкона по прохожим в Екатеринбурге, задержан. После штурма его вывели из квартиры живым

Екатеринбургского стрелка, ранившего двоих человек, задержали после штурма

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Пьяный мужчина, который открыл стрельбу по силовикам и прохожим в Екатеринбурге, задержан после штурма его квартиры. Его вывели оттуда живым. Сейчас в его жилище работают правоохранители.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что силовики не применяли в ходе штурма взрывное устройство. Это была светошумовая граната.

.e1.ru

Как сообщает 30 мая E1.ru, по предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина был вооружен карабином «Сайга».

Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на четвёртом этаже. По словам очевидцев, пострадали два человека, один из них — сотрудник Росгвардии, второй — ребёнок. Девочке пуля попала в живот. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.

.e1.ru

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев писала, что пьяный мужчина, открывший огонь со своего балкона в Екатеринбурге, был голым по пояс. Он кричал и требовал отменить гомосексуализм.

В отношении задержанного стрелка возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Комментарии (13)

AlBerkut
Вот не пойму, нафига, спрашивается, это чудо живым брать?
Подвергать риску случайных прохожих, зевак, соседей этого клоуна, сотрудников...
Один выстрел снайпера с соседнего дома и красота, тишина....
И таки опять возвращаясь к моей любимой теме.
Легализация огнестрела. А вот если бы ну как минимум у каждого второго на руках было бы легальное оружие и право его применения для обороны и пресечения преступления? Через 15-30 секунд после начала шоу пара десятков человек открывает ответный огонь по клоуну, на поражение. И всё 😎
Какая пилиция за те же 15-30 секунд может оказаться на месте происшествия? А граждане, соседи, случайные прохожие уже там😉
Nationalverrater_2
Норм. Мордатый дармоед УЖЕ в 45 лет на пенсии после обалденно- ломовой тяжелейшей работы. Пока остальным лохам - терпилам ЕЩЁ 20 лет вкалывать до нищенской пенсии, кто доживёт. А чо бы и не пошмалять по людям после бухалова или ширева? Здоровье есть, будка нажрата. Жизнь удалась
261215271
Ребенок в крайне тяжелом состоянии в реанимации 😟
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