СОБР штурмовал квартиру в Екатеринбурге, откуда мужчина открыл огонь по прохожим — онлайн

На Химмаше пьяный мужчина открыл стрельбу по силовикам и прохожим. По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином «Сайга».



Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на четвертом этаже. По словам очевидцев, пострадали двое человек, один из них — сотрудник Росгвардии, второй — ребенок. Девочке пуля попала в живот.