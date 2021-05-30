СОБР штурмовал квартиру в Екатеринбурге, откуда мужчина открыл огонь по прохожим — онлайн

На Химмаше пьяный мужчина открыл стрельбу по силовикам и прохожим. По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином «Сайга».
Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на четвертом этаже. По словам очевидцев, пострадали двое человек, один из
Если вы знаете стрелка или пострадавших либо стали свидетелем произошедшего, сообщите в редакцию.
Телефон редакции8 (343) 379-49-95
Химмашевский стрелок задержан. Его вывели живым. В его квартире на 4 этаже сейчас работают правоохранители.
На балконе квартиры стрелка появились силовики.
Несколько кадров с оцепленной территории у дома стрелка:
Из дома повалил белый дым.
У дома стрелка произошел сильный взрыв, сообщают наши корреспонденты.
По данным наших коллег из 66.RU, стрелок пытался взять
Очевидец рассказал, как началась стрельба. По машине мужчины чудом не попали.
— Я подъехал к магазину «Олес» купить в ларьке зелени, жена зашла в ларек, я стоял на улице. Услышал два выстрела сверху, с балкона. Народ стоял, смотрел, потом начал разбегаться. Я с женой подошел машине, увидел, как с балкона в нашу сторону начал стрелять какой-то голый человек. Мы заскочили в машину, но выезжать я не стал, чтобы не привлекать его внимание. Увидел, как пули рыхлят асфальт перед моим авто. По выстрелам понял, что это карабин, — рассказывает читатель Е1.RU Александр.
«Прошло 10 выстрелов. Хорошо, не попал в машину. Я быстро завел и уехал оттуда. Жена в шоке»
читатель Е1.RU Александр
По словам очевидцев, на крыши прилегающих к жилому дому зданий поднялись снайперы.
Росгвардия уточнила, что пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге сотрудник получил ранение в ногу, ему оказана первая помощь, сообщает РИА Новости.
— До сих пор не могут попасть в квартиру, потому что не знают, есть ли у него там арсенал. Предполагают, что у него на фоне конфликта произошел нервный срыв, — рассказала очевидица происходящего, Елена.
Перед тем как открыть стрельбу, преступник в Екатеринбурге отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю», сообщил источник E1.RU.
По словам очевидцев, на месте событий продолжается стрельба.
К месту инцидента только что приехала еще одна машина полиции, она перекрыла тротуар.
— Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии, — сообщили E1.RU в Минздраве Свердловской области.
СОБР готовится штурмовать квартиру, из которой екатеринбуржец стреляет по прохожим и машинам, сообщил источник E1.RU.
Территория вокруг многоквартирного жилого дома, из которого ведет стрельбу мужчина в Екатеринбурге, оцеплена. Жителей эвакуировали.
Артём Новоселов / E1.RU
— Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия — и народ стоит, глазеет. Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: «Требую отменить гомосексуализм!» — а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим, — рассказал очевидец.
Очевидцы сняли на видео, как мужчина расстрелял машины, припаркованные рядом с домом.
В этот момент люди прятались под козырьком магазина, а по улице продолжали ездить машины: дорогу не перекрыли.
читатель E1.RU
Очевидцы сняли, как мужчина стрелял с балкона
читатель E1.RU
Вечером 30 мая в Екатеринбурге на Химмаше пьяный мужчина устроил стрельбу. По словам очевидцев, он был раздет по пояс и кричал: «Требую отменить гомосексуализм!»