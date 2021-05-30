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В Екатеринбурге мужчина заперся в квартире и открыл стрельбу из окна. Среди пострадавших ребёнок

Житель Чкаловского района Екатеринбурга открыл беспорядочную стрельбу по машинам и прохожим вечером 30 мая. Об этом сообщает E1.ru.

e1.ru

По предварительным данным издания, стрелок вооружён карабином «Сайга» и ранее работал в МВД. Очевидцы рассказывают, что видели голого по пояс мужчину с оружием на четвёртом этаже дома по улице Бородина, он кричал и требовал отменить гомосексуализм.

По словам свидетелей, в результате стрельбы ранены сотрудник Росгвардии и девочка, которой пуля попала в живот. Мужчину пока не задержали. Сообщается, что он заперся в квартире и продолжает отстреливаться.

В региональном ГУ МВД подтвердили информацию о пострадавших, пишет РИА Новости. Территория вокруг многоквартирного дома оцеплена, жильцов эвакуируют.

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Комментарии (6)

Maxi 555
Типовой зритель федеральных каналов.
Alex000
Сурово его накрыло.
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Вот урод, прохожие, девочка и машины тут причем? Шел бы в Думу стрелять, отменять и запрещать это по их части.....И опять псих, небось, с легальным оружием.
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