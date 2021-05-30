Житель Чкаловского района Екатеринбурга открыл беспорядочную стрельбу по машинам и прохожим вечером 30 мая. Об этом сообщает E1.ru.
По предварительным данным издания, стрелок вооружён карабином «Сайга» и ранее работал в МВД. Очевидцы рассказывают, что видели голого по пояс мужчину с оружием на четвёртом этаже дома по улице Бородина, он кричал и требовал отменить гомосексуализм.
По словам свидетелей, в результате стрельбы ранены сотрудник Росгвардии и девочка, которой пуля попала в живот. Мужчину пока не задержали. Сообщается, что он заперся в квартире и продолжает отстреливаться.
В региональном ГУ МВД подтвердили информацию о пострадавших, пишет РИА Новости. Территория вокруг многоквартирного дома оцеплена, жильцов эвакуируют.