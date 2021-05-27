Мариинский встретит лето готикой премьерной «Орлеанской девы», Пласидо Доминго и новым «Тангейзером»

В Мариинском театре 27 мая открывается самый главный фестиваль сезона — «Звезды белых ночей», спектакли и концерты которого будут проходить до 18 июля.

Традиционно к этому музыкальному празднику подготовлен ряд премьер. Главная — «Орлеанская дева» (12+) в постановке Алексея Степанюка и Вячеслава Окунева. Роскошные декорации с готическим собором достойно ответят партитуре Чайковского. В образе Иоанны выйдут Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова, Юлия Маточкина. За дирижерским пультом — маэстро Гергиев. Даты представлений: 28 и 29 мая, 5, 12 и 18 июня.

Еще одна премьера — новая режиссерская версия вагнеровского «Тангейзера» (12+): «переездом» постановки на новую сцену занимался Вячеслав Стародубцев.



А «под занавес» фестиваля три сочинения Стравинского — «Байка», «Мавра» и «Поцелуй феи» — соберут в один спектакль, который поставит хореограф Максим Петров, а с ним в команде — художницы Альона Пикалова и Юлдус Бахтиозина (11 и 14 июля).



Наконец, на фестивале будут спецсобытия и визиты: Пласидо Доминго исполнит партию Симона Бокканегры в одноименной опере Верди и представит вечер сарсуэлы (испанского аналога оперетты), а как дирижер — проведет исполнение оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» (25, 28 и 30 июня).



С сольными программами выступят звезды театра — Ольга Бородина (15 июня) и Екатерина Семенчук (23 июня), фортепианные вечера проведут Денис Мацуев (14, 15 июня) и Даниил Трифонов (27, 29 июня).



С полной программой можно познакомиться на сайте театра, афиша будет дополняться.

