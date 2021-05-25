FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +15
73.53р89.69р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Чем живет экономика Петербурга

Банк России на своем сайте начал публикацию «экономических профилей» субъектов Федерации. Так Центробанк назвал распределение внутреннего регионального продукта (ВРП) региона за 2019 год по основным видам деятельности.

Для петербуржцев, полагаю, наибольший интерес может представлять экономический профиль нашего города. На сайте Северо-Западного ГУ Банка России, куда приводит поиск профиля Санкт-Петербурга, его описание начинается так: «В экономике Санкт-Петербурга преобладает промышленное производство, в основе которого тяжелое и энергетическое машиностроение. На долю промышленности приходится четверть валового регионального продукта». Такое должно нравиться старшему поколению, помнящему, в чем основа экономики. И примерно так писали в путеводителях по Ленинграду 1970-х годов. Увы, это совершенно не соответствует приводимым здесь же цифровым данным. Не четверть, а меньше 14 %. Так что отвлечемся от предложенных нам готовых выводов и ознакомимся с данными, которые позволят нам сделать выводы свои.

Поскольку оценить что-либо можно только сравнением, и среди субъектов Федерации есть только два мегаполиса, я буду сравнивать Санкт-Петербург с Москвой, а также с интегральным экономическим профилем всех субъектов Федерации. Но сначала стоит напомнить, что такое ВРП и чем сумма ВРП регионов отличается от привычного нам показателя ВВП.

ВРП — это стоимость всех товаров и услуг, произведенных в регионе за год или иной период. Росстат в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) выделяет 20 видов деятельности, создающей товары и услуги. О них будет сказано ниже. Что касается суммы ВРП всех субъектов Федерации, она меньше ВВП, поскольку есть такие услуги, например, как транспортно-логистические, связи и информации, банковские, которые не локализуются в отдельных регионах, а являются по своей природе межрегиональными и могут быть учтены только в ВВП. Так, за 2019 год сумма региональных ВРП составила 94831 млрд руб., тогда как ВВП-2019 России был оценен в 110046 млрд руб. — примерно на 15 трлн руб. больше

Сразу укажу здесь и размеры ВРП-2019 Москвы — 19673 млрд руб. и Санкт-Петербурга — 5125 млрд руб. За 2019 год суммарный ВРП страны прирос на 1,6 %, тогда как ВРП Москвы — на 1,1 %, а ВРП Санкт-Петербурга — на 3,4 % — втрое больше прироста Москвы и в 2,1 раза больше, чем в России в целом.

В расчете на душу населения суммарный ВРП России за 2019 год составил 646 тыс. руб., ВРП Москвы — 1559 тыс. руб. (в 2,4 раза выше среднероссийского) и ВРП нашего города — 951 тыс. руб. (в почти полтора раза выше среднероссийского, но в 1,6 раза ниже московского). Если же посчитать среднероссийский ВРП на душу, исключив два мегаполиса, получится примерно 390 тыс. руб. — в 4 раза ниже московского и в почти 2,5 раза ниже петербургского.

Какие же виды экономической деятельности учитываются в профиле региона? Их всего двадцать, и чем выше доля конкретного вида в ВРП, тем заметнее его влияние на этот профиль. Я задал десяти землякам — экономистам, социологам, общественным деятелям — вопрос: какой вид экономической деятельности наиболее распространен в нашем городе? И не получил ни одного правильного ответа. Признаюсь, и я его не знал, пока с удивлением не обнаружил в представляемой публикации и не перепроверил по данным Росстата.

Но давайте по порядку. Я сделал для этой колонки таблицу, где представлена структура ВРП страны, Москвы и Санкт-Петербурга за 2019 год, не включив в нее лишь шесть видов экономической деятельности, доля которых в суммарном ВРП регионов России не превышала 1%. Группировка этих видов для России взята с сайта Росстата, где она несколько отличается от группировки для регионов на том же сайте, использованной Центробанком, так что пришлось как-то их совмещать. Есть претензии и к содержанию группировки в ОКВЭД, но тут уж ничего не поделаешь, изменить ее мы не можем. Тем не менее считаю эти данные весьма полезными для тех, кому интересно разобраться в «экономической специализации» нашей страны, ее столицы и «северной столицы» Санкт-Петербурга. Так что смотрите таблицу.

ПоделитьсяПоделиться

Итак, судя по первым трем строкам таблицы, следует называть экономику России и ее мегаполисов отнюдь не нефтегазовой, как уверены многие, а скорее торгово-промышленной. Мы не можем выделить долю ремонта автотехники и предметов быта, но очевидно, что она ничтожно мала по сравнению с добавленной стоимостью торгового оборота. Кроме того, операции с недвижимым имуществом — прежде всего тоже купля-продажа, плюс аренда и обслуживание. Так что из общей стоимости всех товаров и услуг, в том числе связанных с недвижимостью, примерно 30 % в стране, 37 % в Москве и 32 % в Санкт-Петербурге создается их продавцами. Хорошо это или плохо, но это факт.

При этом наш город выделяется в общем ряду субъектов Федерации тем, что операции с недвижимостью здесь стоят на первом месте среди всех видов экономической деятельности, опережая даже всю иную торговлю. Обрабатывающие же производства, то есть основная промышленность нашего города, традиционно считавшегося научно-индустриальным центром страны, даже не на втором, а на третьем месте. Зато у нас оказалась заметно выше доля здравоохранения и социальных услуг — 5,8 % против 4,1 в стране в целом и 3,0 % в Москве. Правда, 3 % Москвы — это 0,6 трлн руб., а 5,8 % в Петербурге — вдвое меньше, но и по числу жителей мы меньше в 2,3 раза, так что по этому показателю должны быть впереди.

Однако, сравнив бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга 2019 года, в которых на медицину и соцподдержку населения выделялось соответственно 574 и 194 млрд руб., засомневался в правильности данных о долях в ВРП: трудно поверить, что в Петербурге еще 100 млрд руб. доплатило население, тогда как в Москве такие расходы граждан были в 4 раза меньше.

Насколько экономический профиль России отличается от стран с многовековой историей рыночной экономики. Оказалось, что сравнивать возможно, группировка Росстата весьма близка к международным стандартам. Взял для сравнения США — оказалось, что различия в верхней части распределения не очень существенные, доли торговли, операций с недвижимостью, обрабатывающих производств весьма близки к российским. Самое заметное отличие здесь в долях финансовых услуг — у них 7,6 %, у нас 0,4 % (в Петербурге 0,5 %, в Москве 1,3 %). Знаю, в частности, какие колоссальные различия между нами в сфере страхования, которое в странах Запада давно стало необходимым практически для всех граждан и организаций. Помнится, лет десять назад планировалось сделать наши мегаполисы мировыми финансовыми центрами. Похоже, в обозримом будущем нам это не угрожает.

Не столь разительно — менее чем вдвое — различие в долях здравоохранения и социальной помощи — 7,6 % у них, 4,1 % в России. Но абсолютная величина их процентов 1,6 трлн долл., а наших — 3,9 трлн руб., то есть по курсу валют раз в тридцать меньше. Конечно, у нас труд медицинских и социальных работников стоит в разы меньше, чем у них. Но это не касается лекарств, оборудования, средств реабилитации, основная часть которых продается по мировым ценам. Поэтому, учитывая, что продолжительность здоровой жизни лишь на четверть зависит от медицины, а еще на четверть от образа жизни. Правда, за оставшуюся половину рисков отвечает уровень благосостояния, но тут уж каждый трудоспособный должен сам о себе заботиться. Потому что если трудоспособность потеряет, его ждет пенсия в среднем 16 тыс. руб. и социальная поддержка в среднем еще на 4 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге это 18 и 5 тыс. руб., в Москве не менее 22 и 9 тыс. руб.

Мой общий вывод: в России сложилась более или менее типовая модель рыночной экономики, отличающаяся прежде всего недоразвитостью финансовой сферы и недофинансированием сферы социальной, включающей здравоохранение и социальные услуги. Последнее, как мне кажется, заслуживает серьезного обсуждения, к которому призываю читателей.

Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России, член Экспертного совета при Правительстве РФ

Согласны с автором?

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний