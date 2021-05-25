Для петербуржцев, полагаю, наибольший интерес может представлять экономический профиль нашего города. На сайте Северо-Западного ГУ Банка России, куда приводит поиск профиля Санкт-Петербурга, его описание начинается так: «В экономике Санкт-Петербурга преобладает промышленное производство, в основе которого тяжелое и энергетическое машиностроение. На долю промышленности приходится четверть валового регионального продукта». Такое должно нравиться старшему поколению, помнящему, в чем основа экономики. И примерно так писали в путеводителях по Ленинграду 1970-х годов. Увы, это совершенно не соответствует приводимым здесь же цифровым данным. Не четверть, а меньше 14 %. Так что отвлечемся от предложенных нам готовых выводов и ознакомимся с данными, которые позволят нам сделать выводы свои.



Поскольку оценить что-либо можно только сравнением, и среди субъектов Федерации есть только два мегаполиса, я буду сравнивать Санкт-Петербург с Москвой, а также с интегральным экономическим профилем всех субъектов Федерации. Но сначала стоит напомнить, что такое ВРП и чем сумма ВРП регионов отличается от привычного нам показателя ВВП.

ВРП — это стоимость всех товаров и услуг, произведенных в регионе за год или иной период. Росстат в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) выделяет 20 видов деятельности, создающей товары и услуги. О них будет сказано ниже. Что касается суммы ВРП всех субъектов Федерации, она меньше ВВП, поскольку есть такие услуги, например, как транспортно-логистические, связи и информации, банковские, которые не локализуются в отдельных регионах, а являются по своей природе межрегиональными и могут быть учтены только в ВВП. Так, за 2019 год сумма региональных ВРП составила 94831 млрд руб., тогда как ВВП-2019 России был оценен в 110046 млрд руб. — примерно на 15 трлн руб. больше



Сразу укажу здесь и размеры ВРП-2019 Москвы — 19673 млрд руб. и Санкт-Петербурга — 5125 млрд руб. За 2019 год суммарный ВРП страны прирос на 1,6 %, тогда как ВРП Москвы — на 1,1 %, а ВРП Санкт-Петербурга — на 3,4 % — втрое больше прироста Москвы и в 2,1 раза больше, чем в России в целом.

В расчете на душу населения суммарный ВРП России за 2019 год составил 646 тыс. руб., ВРП Москвы — 1559 тыс. руб. (в 2,4 раза выше среднероссийского) и ВРП нашего города — 951 тыс. руб. (в почти полтора раза выше среднероссийского, но в 1,6 раза ниже московского). Если же посчитать среднероссийский ВРП на душу, исключив два мегаполиса, получится примерно 390 тыс. руб. — в 4 раза ниже московского и в почти 2,5 раза ниже петербургского.

Какие же виды экономической деятельности учитываются в профиле региона? Их всего двадцать, и чем выше доля конкретного вида в ВРП, тем заметнее его влияние на этот профиль. Я задал десяти землякам — экономистам, социологам, общественным деятелям — вопрос: какой вид экономической деятельности наиболее распространен в нашем городе? И не получил ни одного правильного ответа. Признаюсь, и я его не знал, пока с удивлением не обнаружил в представляемой публикации и не перепроверил по данным Росстата.



Но давайте по порядку. Я сделал для этой колонки таблицу, где представлена структура ВРП страны, Москвы и Санкт-Петербурга за 2019 год, не включив в нее лишь шесть видов экономической деятельности, доля которых в суммарном ВРП регионов России не превышала 1%. Группировка этих видов для России взята с сайта Росстата, где она несколько отличается от группировки для регионов на том же сайте, использованной Центробанком, так что пришлось как-то их совмещать. Есть претензии и к содержанию группировки в ОКВЭД, но тут уж ничего не поделаешь, изменить ее мы не можем. Тем не менее считаю эти данные весьма полезными для тех, кому интересно разобраться в «экономической специализации» нашей страны, ее столицы и «северной столицы» Санкт-Петербурга. Так что смотрите таблицу.



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Итак, судя по первым трем строкам таблицы, следует называть экономику России и ее мегаполисов отнюдь не нефтегазовой, как уверены многие, а скорее торгово-промышленной. Мы не можем выделить долю ремонта автотехники и предметов быта, но очевидно, что она ничтожно мала по сравнению с добавленной стоимостью торгового оборота. Кроме того, операции с недвижимым имуществом — прежде всего тоже купля-продажа, плюс аренда и обслуживание. Так что из общей стоимости всех товаров и услуг, в том числе связанных с недвижимостью, примерно 30 % в стране, 37 % в Москве и 32 % в Санкт-Петербурге создается их продавцами. Хорошо это или плохо, но это факт.



При этом наш город выделяется в общем ряду субъектов Федерации тем, что операции с недвижимостью здесь стоят на первом месте среди всех видов экономической деятельности, опережая даже всю иную торговлю. Обрабатывающие же производства, то есть основная промышленность нашего города, традиционно считавшегося научно-индустриальным центром страны, даже не на втором, а на третьем месте. Зато у нас оказалась заметно выше доля здравоохранения и социальных услуг — 5,8 % против 4,1 в стране в целом и 3,0 % в Москве. Правда, 3 % Москвы — это 0,6 трлн руб., а 5,8 % в Петербурге — вдвое меньше, но и по числу жителей мы меньше в 2,3 раза, так что по этому показателю должны быть впереди.

Однако, сравнив бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга 2019 года, в которых на медицину и соцподдержку населения выделялось соответственно 574 и 194 млрд руб., засомневался в правильности данных о долях в ВРП: трудно поверить, что в Петербурге еще 100 млрд руб. доплатило население, тогда как в Москве такие расходы граждан были в 4 раза меньше.



Насколько экономический профиль России отличается от стран с многовековой историей рыночной экономики. Оказалось, что сравнивать возможно, группировка Росстата весьма близка к международным стандартам. Взял для сравнения США — оказалось, что различия в верхней части распределения не очень существенные, доли торговли, операций с недвижимостью, обрабатывающих производств весьма близки к российским. Самое заметное отличие здесь в долях финансовых услуг — у них 7,6 %, у нас 0,4 % (в Петербурге 0,5 %, в Москве 1,3 %). Знаю, в частности, какие колоссальные различия между нами в сфере страхования, которое в странах Запада давно стало необходимым практически для всех граждан и организаций. Помнится, лет десять назад планировалось сделать наши мегаполисы мировыми финансовыми центрами. Похоже, в обозримом будущем нам это не угрожает.

Не столь разительно — менее чем вдвое — различие в долях здравоохранения и социальной помощи — 7,6 % у них, 4,1 % в России. Но абсолютная величина их процентов 1,6 трлн долл., а наших — 3,9 трлн руб., то есть по курсу валют раз в тридцать меньше. Конечно, у нас труд медицинских и социальных работников стоит в разы меньше, чем у них. Но это не касается лекарств, оборудования, средств реабилитации, основная часть которых продается по мировым ценам. Поэтому, учитывая, что продолжительность здоровой жизни лишь на четверть зависит от медицины, а еще на четверть от образа жизни. Правда, за оставшуюся половину рисков отвечает уровень благосостояния, но тут уж каждый трудоспособный должен сам о себе заботиться. Потому что если трудоспособность потеряет, его ждет пенсия в среднем 16 тыс. руб. и социальная поддержка в среднем еще на 4 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге это 18 и 5 тыс. руб., в Москве не менее 22 и 9 тыс. руб.



Мой общий вывод: в России сложилась более или менее типовая модель рыночной экономики, отличающаяся прежде всего недоразвитостью финансовой сферы и недофинансированием сферы социальной, включающей здравоохранение и социальные услуги. Последнее, как мне кажется, заслуживает серьезного обсуждения, к которому призываю читателей.

Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России, член Экспертного совета при Правительстве РФ