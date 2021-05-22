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Полиция Петербурга объявила войну магазинам наркотиков. Третий закладчик готовится к СИЗО

Отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Петроградскому району Петербурга задержал 40-летнего мужчину, который, по информации оперативников, раскладывал наркотики по городу. Об этом 22 мая сообщает главк полиции.

«В ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 64 свертка с наркотическими средствами и психотропными веществами», — говорится в сообщении.

В трёх свёртках, согласно проведенным исследованиям содержалось тяжёлое синтетическое вещество. Что в остальных — установит экспертиза.

«В ходе обыска по месту жительства обнаружено и изъято: различные наркотические средства и психотропные вещества (виды и масса изъятых веществ будут определены на стадии проведения экспертизы), электронные весы, упаковочный материал», — добавили в пресс-службе.

Петербургская полиция уже задерживала коллег 40-летнего закладчика. Дело было в начале весны. Сперва тайники с наркотиками нашли в лесополосе на юго-западе Петербурга, затем по местам проживания подозреваемых нашли ещё килограммы веществ.

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Комментарии (1)

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