Полиция Петербурга объявила войну магазинам наркотиков. Третий закладчик готовится к СИЗО

Отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Петроградскому району Петербурга задержал 40-летнего мужчину, который, по информации оперативников, раскладывал наркотики по городу. Об этом 22 мая сообщает главк полиции.



«В ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 64 свертка с наркотическими средствами и психотропными веществами», — говорится в сообщении.

В трёх свёртках, согласно проведенным исследованиям содержалось тяжёлое синтетическое вещество. Что в остальных — установит экспертиза.