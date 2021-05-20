Россияне предпочли шампанское водке. Но в лидерах популярности по-прежнему слабые напитки

Национальный союз защиты прав потребителей рассказал о предпочтениях граждан России в выборе горячительных напитков.
«В январе — апреле розничные продажи водки составили 22,6 млн декалитров (дал), что на 3,6 % меньше, чем годом ранее. <...> В январе — апреле продажи [шампанского] увеличились на 10,4 %, до 5,2 млн дал, в апреле — на 15,4 %, до 1,01 млн дал», — цитирует 20 мая заявление союза «Интерфакс».
Граждане РФ в новом году стали выбирать меньше вин (на 2,5 %). Рост при этом показали продажи коньяка (рост на 3 %). Лидерами по популярности остаются слабоалкогольные напитки крепостью менее 9 градусов.
При этом общие продажи алкоголя пошли вниз, до 66,04 млн дал (на 2,7 % меньше, чем годом ранее).