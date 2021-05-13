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На юге Петербурга сносят узбекское кафе. Оно занимало городскую землю без разрешения Смольного

Комитет по контролю за имуществом приступил к демонтажу незаконного кафе на Дачном проспекте

Жители Кировского района лишились кафе с узбекской кухней. 13 мая комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к освобождению земельного участка площадью около 200 кв. м на Дачном проспекте.

Ранее чиновники выявили, что стоящий на нём павильон размещён незаконно. При этом в кафе установлены столы и диваны, холодильное оборудование по продаже алкогольных напитков, выделена зона пищеблока.

Договор был расторгнут в октябре прошлого года. В добровольном порядке земельный участок в установленный срок освобождён не был.

В отношении владельцев павильона возбуждено административное производство по п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства), назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Также компании предстоит возместить средства, затраченные на работы по освобождению незаконно занятого участка.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Смольный не стал продлевать мораторий на снос негабаритных НТО. Речь идёт о павильонах, которые оказались вне правового поля из-за изменений в законодательстве. Ранее несколько демонтажей прошло на севере города.

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