На юге Петербурга сносят узбекское кафе. Оно занимало городскую землю без разрешения Смольного

Жители Кировского района лишились кафе с узбекской кухней. 13 мая комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к освобождению земельного участка площадью около 200 кв. м на Дачном проспекте.



Ранее чиновники выявили, что стоящий на нём павильон размещён незаконно. При этом в кафе установлены столы и диваны, холодильное оборудование по продаже алкогольных напитков, выделена зона пищеблока.



Договор был расторгнут в октябре прошлого года. В добровольном порядке земельный участок в установленный срок освобождён не был.

