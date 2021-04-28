Застоялись. Смольный снова точит ковши на негабаритную торговлю

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Визит «длинных ковшей» стал сюрпризом для владельцев и арендаторов трех ТЦ в Выборгском районе: в феврале бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что договорился с губернатором Александром Бегловым о продлении запрета на ликвидацию неформатных павильонов. Но, как выяснилось, дискуссии об их судьбе в городском правительстве еще идут. Пока решение не принято, лишиться мест рискуют более сотни точек.

За последнюю неделю жители севера Петербурга недосчитались нескольких торговых объектов. После демонтажа ТЦ «Бульвар» на улице Сикейроса сотрудники комитета по контролю за имуществом приступили к сносу комплекса из девяти павильонов у станции метро «Озерки» и строения на проспекте Энгельса, 11.



Такие крупные торговые объекты (в общей сложности около 3 000 кв. м) не попадали под ковш довольно давно: во время пандемии в городе действовал мораторий на их ликвидацию. В сообщениях городских властей подчеркивается, что работы ведутся по поручению губернатора Александра Беглова в рамках борьбы с незаконной торговлей. «Освобождая участки, город действует в рамках закона, на основании документов о расторжении аренды и судебных решений. Ситуация контролируется, проверки будут продолжены», — цитирует главу города пресс-служба Смольного.

Так, договор аренды на павильоны у станции метро «Озерки» (Энгельса, 111) был расторгнут в 2018 году. В апреле 2021 года расторжение было зарегистрировано в Росреестре. Предпринимателей заблаговременно предупредили о необходимости освободить территорию, но в добровольном порядке был снесен только один павильон, говорится в пресс-релизе. У бизнеса другая версия событий. По словам руководителя юридического отдела управляющей компании торговых павильонов Виктории Бажиновой, договор с городом истек, но находился на неопределенном сроке вплоть до недавнего времени: при этом арендатор ООО «Селена» продолжал платить за аренду. В 2020 году компания обращалась к городу с просьбой продлить соглашение, но получила отказ, который пыталась оспорить в суде. Еще в октябре 2020 года Смольный только «осуществлял мероприятия, направленные на расторжение договора», следует из ответа ГКУ «Имущество Петербурга» арендатору (есть в распоряжении «Фонтанки»). Уведомление о предстоящем сносе появилось на стене павильона 23 апреля, но на то, чтобы выполнить требование, бизнесу дали всего два дня — до 25 апреля.



Оспорить расторжение договоров по «Бульвару» на улице Сикейроса и строению на проспекте Энгельса, 111, их арендаторам ООО «Селена» и родственному ему ООО «Полюс» не удалось. Но и тут визит сотрудников комитета по контролю за имуществом стал сюрпризом.

В феврале уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе визита в Петербург сообщил, что договорился с губернатором Александром Бегловым о продлении до конца года моратория на снос неформатных киосков и павильонов. Но по факту такое решение принято не было. В общей сложности без работы остались более 300 арендаторов — владельцев магазинов и точек общепита, утверждают владельцы.

Не вписались в габариты

Дискуссия о судьбе неформатных павильонов идет в Петербурге уже несколько лет. Многие из них возводились 10–15 лет назад как некапитальные объекты. К ним подводились коммуникации, а власти выдавали разрешение на ввод в эксплуатацию. В 2012 году Смольный установил новые требования к размеру таких строений, в которые часть предпринимателей не вписались. «Отрезать часть павильона было невозможно — они проходили проектирование и по сути являлись стационарным, хотя и некапитальным объектом», — говорит глава РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.



После этого правила игры поменялись еще несколько раз. Часть объектов смогли легализоваться как капитальные строения, остальные фактически оказались приравнены к киоскам и другим нестационарным торговым объектам. «Они оказались в правовом вакууме, но это не то же самое, что быть незаконными», — подчеркивает Янина Гришина. В итоге власти несколько раз продлевали мораторий на снос негабаритных павильонов. Последний, введенный в рамках коронавирусной поддержки, истек 1 апреля 2021 года. На заседании городского правительства 20 апреля петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов выступил с инициативой очередного продления. Но ответа от губернатора не получил.

По словам собеседников «Фонтанки» в городском правительстве, принципиальное решение по-прежнему не принято. «Дискуссия продолжается», — говорит один из них. По словам другого источника, профильные ведомства — комитет по промышленной политике и комитет имущественных отношений — выступают за сохранение объектов до конца года, но с понятным планом. «Чтобы это не длилось бесконечно», — отмечает он.



Более решительно настроены некоторые администрации районов. Так, глава Выборгского района Валерий Гарнец в ходе заседания правительства усомнился в необходимости продления моратория. По его словам, торговые точки, которые не соответствуют требованиям не только по площади, но и по высоте, работают на своем месте по 10–15 лет. «Отсутствует сменяемость и возможность прихода новых предпринимателей на рынок, что вызывает недовольство других участников», — пояснил он.

По данным аппарата бизнес-омбудсмена, всего в Петербурге осталось 220 павильонов, которые не соответствуют требованиям. Из них 93 смогли продлить договоры аренды в рамках федеральной коронавирусной поддержки, но остальным 127 это не удалось.

В комитете имущественных отношений на момент публикации не смогли уточнить, какие именно объекты пойдут под снос в ближайшее время. В комитете по контролю за имуществом также не предоставили информацию, сославшись на то, что работают по заявкам КИО и не делают различий между негабаритными НТО и другими объектами: демонтируют всех, с кем расторгнут договор, при условии, что суд не наложил обеспечительные меры.



По словам Виктории Бажиновой, у ООО «Селена» и ООО «Полюс» есть еще 5–6 договоров на неопределенном сроке, которые Смольный отказался продлевать. Предприниматели пытаются оспорить это в суде. Но отсутствие моратория дает возможность чиновникам расторгнуть их в одностороннем порядке и тут же снести.

Ранее Смольный обещал создать рабочую группу, которая рассмотрит ситуацию по каждому негабаритному объекту и примет решение, продлевать с ним договор или нет. Но этого не произошло. Бизнес решил помочь чиновникам и взять ситуацию в свои руки. По словам Янины Гришиной, РОО «Содействие малому бизнесу» создает собственный реестр неформатных павильонов и расскажет об итогах инспекции Смольному.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

