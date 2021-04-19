Комитет по контролю за имуществом Петербурга сносит ТК «Бульвар» на пересечении улиц Есенина и Сикейроса. Об этом «Фонтанке» 19 апреля рассказали его арендаторы и подтвердил представитель ведомства.
По словам одного из них, визит чиновников стал для торговцев полной неожиданностью. «Представители комитета сказали, что собственник был извещён, но своих арендаторов он не уведомил», — отметил собеседник издания. В итоге предприниматели оказались на улице вместе с мебелью и товаром. Но ККИ не стал медлить. «Двери сняты, часть окон разбиты. На ночь, я так понимаю, ничего оставить не дадут», — отмечает арендатор.
В ККИ на момент публикации не уточнили, что стало причиной сноса ТК «Бульвар». Как правило, ведомство занимается демонтажом самовольных строений, а также нестационарных объектов, которые работают без договора с городом.