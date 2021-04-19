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В «Озерках» сносят ТК «Бульвар». Выселение застало арендаторов врасплох

На севере Петербурга сносят торговый комплекс

Комитет по контролю за имуществом Петербурга сносит ТК «Бульвар» на пересечении улиц Есенина и Сикейроса. Об этом «Фонтанке» 19 апреля рассказали его арендаторы и подтвердил представитель ведомства.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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По словам одного из них, визит чиновников стал для торговцев полной неожиданностью. «Представители комитета сказали, что собственник был извещён, но своих арендаторов он не уведомил», — отметил собеседник издания. В итоге предприниматели оказались на улице вместе с мебелью и товаром. Но ККИ не стал медлить. «Двери сняты, часть окон разбиты. На ночь, я так понимаю, ничего оставить не дадут», — отмечает арендатор.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В ККИ на момент публикации не уточнили, что стало причиной сноса ТК «Бульвар». Как правило, ведомство занимается демонтажом самовольных строений, а также нестационарных объектов, которые работают без договора с городом.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (8)

Foxit
Ну наконец-то делом занялись.
Доверчивый_5e4ce296a0900
Поступило заманчивое предложение от "инвестора"?
ShkVAl
Поддержка малого бизнеса... бессмысленная и беспощадная...
Возле дома был павильон, свежая рыба, свежие фрукты и овощи. Снесли. Рядом «Пятёрочка» и «Перекрёсток». В павильоне всегда было полно народу. Все свежее и подешевле.
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