Льготы засосало в правовой вакуум. Петербургский бизнес не может продлить договоры аренды по коронавирусным правилам

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Петербургские предприниматели столкнулись с проблемами в получении еще одной коронавирусной меры поддержки, обещанной им на федеральном уровне, — правом на продление договоров аренды городской собственности. Об этом говорится в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину РОО «Содействие малому бизнесу» от 16 сентября (копия есть в распоряжении «Фонтанки»). «В Санкт-Петербурге по непонятным причинам не выполняются требования, указанные в законе N 166-ФЗ», — отмечает руководитель ассоциации Янина Гришина. В Смольном утверждают, что находятся в «правовой неопределенности» даже после разъяснений трех федеральных ведомств.



Закон, принятый 8 июня 2020 года, регулирует арендные отношения в период пандемии. В соответствии с ним, арендатор государственной или муниципальной земли может потребовать заключения дополнительного соглашения, которое продлит права на землю. Условия всего три — договор должен быть заключен до введения режима ЧС, его срок не истек или он не расторгается через суд, а у арендатора нет неустранимых нарушений. Максимальный срок продления — три года. Подать заявку можно до 1 марта 2021 года.

Но данной льготой пока так и не смогли воспользоваться владельцы нестационарных объектов, чей договор находится на так называемом «неопределенном сроке». Как пояснила Янина Гришина, большинство из них заключили договор аренды участка до реформы земельного законодательства в 2015 году. После того, как правила игры поменялись, перед бизнесом встал выбор: заключить новые соглашения о размещении нестационарных торговых объектов или остаться на старых условиях. Во втором случае, когда срок договора подходит к концу, он не расторгается: бизнес продолжает пользоваться землей, платить городу за аренду, но Смольный имеет право разорвать отношения в любой момент, не объясняя причину.



Сейчас у КИО около 10 тысяч договоров находятся на «неопределенном сроке». По оценке Янины Гришиной, около 2000 — это нестационарные объекты, владельцы которых арендовали земельные участки до 2015 года. За старые соглашения бизнес держится из-за опасения лишиться места. Среди них не только «негабаритные» киоски и павильоны, но и производственные площадки, склады, стоянки, которые фактически оказались в «правовом вакууме». Перейти на договор НТО они не смогут, а чтобы заключить новый договор аренды, придется пройти через аукцион, то есть сначала снести свои сооружения и освободить участок.

По информации «Фонтанки», с момента принятия коронавирусного 166-ФЗ КИО не заключил ни одного допсоглашения с арендаторами на «неопределенном сроке». На обращения предпринимателей комитет отвечал, что формулировка ФЗ не предусматривает такую возможность, поскольку срок таких соглашений считается истекшим. Но, по просьбе бизнеса, все же запросил разъяснений у Минэкономразвития, Росреестра и Росимущества.



Все три федеральные ведомства признались, что не наделены полномочиями «по официальному разъяснению законодательства». Но тем не менее все они сообщили, что считают «возможным» заключение дополнительных соглашений с арендаторами, договоры которых возобновлены на неопределенный срок. Ответы (копии есть у «Фонтанки») пришли в конце июля — начале августа. Но КИО продолжил отказывать арендаторам, изменив лишь формулировки. Например, теперь чиновники отвечают, что рассмотрение обращения требует «дополнительной проработки вопроса».

По данным КИО, с июня комитет получил 279 заявок на заключение дополнительных соглашений по продлению договоров аренды. В комитете на момент публикации не смогли прокомментировать, почему не пользуются «возможностью» продлевать соглашения.

«Предлоги разные — то предлагают переходить на договор НТО, то просят тайм-аут, где-то просто отказ», — говорит исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. По его словам, участники ассоциации получили в общей сложности более 50 отказов. Членам РОО «Содействие малому бизнесу» не удовлетворили 15, но самих объектов больше, отмечает Янина Гришина. В ходе видеоконференций с бизнесом месяц назад представители КИО обещали «определить алгоритм», но дело не продвинулось.



Предприниматели начинают терять терпение и подают иски в суд. «Закон принят больше трех месяцев назад, но он, к сожалению, не работает. Получены ответы трех федеральных ведомств, но ничего не происходит», — комментирует Владимир Меньшиков. В кулуарах сотрудники Смольного высказывают опасения, что, получив срочный договор, владельцы бизнеса пустятся во все тяжкие и будут нарушать правила благоустройства и продажи алкоголя, говорит он. «Но никто не говорит, что будет вольница и три года можно делать все, что угодно», — отмечает Владимир Меньшиков.

Курирующий КИО вице-губернатор Евгений Елин сообщил «Фонтанке», что экономический блок продолжает делать юридическую экспертизу федерального закона, чтобы понять, распространяется ли он на договоры на неопределенном сроке или нет. «Ведем дискуссии, всесторонне рассматриваем возможность», — отметил он. Среди спорных вопросов — как поступать с арендаторами, у кого выявлено нарушение санитарных правил, или с теми, с кем идет расторжение договора, но не через суд. При этом ответы Минэкономразвития, Росреестра и Росимущества, по его словам, не могут стать прямым руководством к действию для КИО, поскольку «выражают частное мнение конкретных специалистов». «Если мы увидим, что норма носит обязательный характер, заключим со всеми», — подчеркнул вице-губернатор.



Но параллельно чиновники ведут инвентаризацию арендаторов на «неопределенном сроке», чтобы понять, с кем имеют дело. «В значительной степени — договоры с компаниями, с которыми в обычном режиме мы бы договоры расторгли, поскольку они не соответствуют требованиям», — пояснил Евгений Елин. Но в данный момент Смольный не может воспользоваться правом разорвать отношения с арендаторами в одностороннем порядке: перед началом пандемии на это был наложен мораторий.

Ситуация с продлением аренды — не единственный пример того, когда заявленные властями меры антивирусной поддержки не доходят до адресатов. Так, предприятия сферы общепита не могут претендовать на льготный заём, если в их ассортименте есть алкоголь: федеральный закон запрещает оказывать поддержку тем, кто продает подакцизные товары. Также бизнес жалуется на штрафы, которые чиновники выписывают за незначительные нарушения, несмотря на то, что сами объявили мораторий на проверки во время пандемии.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

