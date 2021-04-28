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В Выборгском районе Петербурга сносят девять торговых павильонов. Договоры с арендатором истекли еще три года назад

По поручению Беглова в Петербурге начался демонтаж павильонов у метро «Озерки»

Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к освобождению от незаконной торговли территории возле метро «Озерки». Как сообщила 28 апреля пресс-служба Смольного, работы ведутся по поручению губернатора Александра Беглова совместно с администрацией Выборгского района и Центром повышения эффективности использования государственного имущества.

Речь идет о девяти павильонах на проспекте Энгельса, 111. Общая площадь участков — 400 кв. м. Договор аренды на все участки был расторгнут в 2018 году. Предпринимателей заблаговременно предупредили о необходимости освободить территорию, но те не выполнили требование чиновников. В павильонах продолжали работу точки общепита, магазины, предоставлялись различные услуги.

Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб
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В апреле 2021 года расторжение договора аренды было зарегистрировано Росреестром. Это позволило ККИ приступить к освобождению участков. За самовольное размещение павильонов их владелец будет привлечен к административной ответственности. Ему также предстоит оплатить работы по сносу конструкций.

«Это городская территория, и землепользователи должны соблюдать законы Санкт-Петербурга, касающиеся аренды земельных участков. Освобождая участки, город действует в рамках закона, на основании документов о расторжении аренды и судебных решений. Ситуация контролируется, проверки будут продолжены», — цитирует пресс-служба слова губернатора. После сноса павильонов будут выполнены работы по благоустройству территории.

У арендатора ООО «Селена» другой взгляд на события. Как сообщили «Фонтанке» в компании, уведомление о предстоящем демонтаже пришло 23 апреля, предпринимателям дали срок до 25 апреля. Просьбу дать отсрочку чиновники проигнорировали.

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Комментарии (3)

261188011
Сказано Верховным : поддерживать малый и средний бизнес!
Не удивлюсь, если арендаторы все 3 года стучались в КИО, пытаясь продлить договор аренды, а в ответ получали ответ : не положено; нет такой государственной услуги; вас тут не стояло... и прочие гениальные отмазки бюрократов
Вадим Линин
Зап то у "своих" незаконные ларьки годами стоят и никто "не замечает".
Karl111
"уведомление о предстоящем демонтаже пришло 23 апреля, предпринимателям дали срок до 25 апреля. Просьбу дать отсрочку чиновники проигнорировали."
а сегодня 28. чего им надо? не 3 года а 5?
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