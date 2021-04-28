Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к освобождению от незаконной торговли территории возле метро «Озерки». Как сообщила 28 апреля пресс-служба Смольного, работы ведутся по поручению губернатора Александра Беглова совместно с администрацией Выборгского района и Центром повышения эффективности использования государственного имущества.
Речь идет о девяти павильонах на проспекте Энгельса, 111. Общая площадь участков — 400 кв. м. Договор аренды на все участки был расторгнут в 2018 году. Предпринимателей заблаговременно предупредили о необходимости освободить территорию, но те не выполнили требование чиновников. В павильонах продолжали работу точки общепита, магазины, предоставлялись различные услуги.
В апреле 2021 года расторжение договора аренды было зарегистрировано Росреестром. Это позволило ККИ приступить к освобождению участков. За самовольное размещение павильонов их владелец будет привлечен к административной ответственности. Ему также предстоит оплатить работы по сносу конструкций.
«Это городская территория, и землепользователи должны соблюдать законы Санкт-Петербурга, касающиеся аренды земельных участков. Освобождая участки, город действует в рамках закона, на основании документов о расторжении аренды и судебных решений. Ситуация контролируется, проверки будут продолжены», — цитирует пресс-служба слова губернатора. После сноса павильонов будут выполнены работы по благоустройству территории.
У арендатора ООО «Селена» другой взгляд на события. Как сообщили «Фонтанке» в компании, уведомление о предстоящем демонтаже пришло 23 апреля, предпринимателям дали срок до 25 апреля. Просьбу дать отсрочку чиновники проигнорировали.