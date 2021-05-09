Важную находку сделали итальянские археологи в пещере Гуаттари примерно в 100 км к юго-востоку от Рима. Речь идёт об останках неандертальцев, которых растерзали в своём логове гиены. Об этом накануне рассказало министерство культуры Италии.
Кости девяти вымерших представителей рода людей обнаружили еще в 2020-м, а сейчас специалисты рассказали о результатах исследования останков. Ученые из Археологического управления Латинской Америки и Университета Тор Вергата в Риме заявили, что останки принадлежат семи взрослым мужчинам и одной женщине, а еще одни — мальчику. Эксперты считают, что эти люди жили в разные периоды времени. Некоторым костям может быть от 50 000 до 68 000 лет, тогда как самым древним останкам — до 100 000 лет. Вместе с этим открытием пещера Гуаттари стала самым важным доисторическим местом неандертальцев в Европе и мире.
#NEANDERTHAL / New discoveries in the Guattari Cave (Italy) place the Circeo area among the most important ones in the world about the knowledge of our ancestors: new research bring to light fossil finds which are attributable to 9 Neanderthal individuals. https://t.co/A3wGRwznEG pic.twitter.com/4iSJlVp0eH— Ministero della cultura (@MiC_Italia) May 8, 2021
«Это впечатляющая находка, — сказал Марио Рольфо, профессор археологии Университета Тор Вергата (цитата по Guardian). — Обрушение, возможно, вызванное землетрясением, запечатало эту пещеру более чем на 60 000 лет, тем самым сохранив останки, оставшиеся внутри, на десятки тысяч лет».
Исследователи обнаружили следы овощей рядом с останками людей и носорогов, гигантских оленей, диких лошадей и, конечно же, свирепых гиен. По словам учёных, большинство неандертальцев были убиты гиенами, а затем оттащены обратно в пещеру, которую животные превратили в свое логово. Попав внутрь, животные съели свою добычу. Еще до того, как эти хищники завладели пещерой, эксперты не исключают, что неандертальцы когда-то сделали ее своим домом.
This chin & mandible of a Neanderthal human found in the Grotta Guattari cave south of Rome. Archeologists have differentiated 9 different individuals, some perhaps killed by hyenas, 8 adults and 1 child. The oldest dates from 90-100,000 years ago. @CBCNews. pic.twitter.com/lOhwvpn3Qg— Megan Williams (@MKWilliamsRome) May 8, 2021
Предварительный анализ зубного камня показал, что питание неандертальцев было разнообразным. В основном они ели злаки, что способствовало развитию их мозга.