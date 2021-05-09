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В итальянской пещере нашли останки неандертальцев. Похоже, их загрызли гиены

В пещере к югу от Рима обнаружены останки девяти неандертальцев

Важную находку сделали итальянские археологи в пещере Гуаттари примерно в 100 км к юго-востоку от Рима. Речь идёт об останках неандертальцев, которых растерзали в своём логове гиены. Об этом накануне рассказало министерство культуры Италии.

Кости девяти вымерших представителей рода людей обнаружили еще в 2020-м, а сейчас специалисты рассказали о результатах исследования останков. Ученые из Археологического управления Латинской Америки и Университета Тор Вергата в Риме заявили, что останки принадлежат семи взрослым мужчинам и одной женщине, а еще одни — мальчику. Эксперты считают, что эти люди жили в разные периоды времени. Некоторым костям может быть от 50 000 до 68 000 лет, тогда как самым древним останкам — до 100 000 лет. Вместе с этим открытием пещера Гуаттари стала самым важным доисторическим местом неандертальцев в Европе и мире.

«Это впечатляющая находка, — сказал Марио Рольфо, профессор археологии Университета Тор Вергата (цитата по Guardian). — Обрушение, возможно, вызванное землетрясением, запечатало эту пещеру более чем на 60 000 лет, тем самым сохранив останки, оставшиеся внутри, на десятки тысяч лет».

Исследователи обнаружили следы овощей рядом с останками людей и носорогов, гигантских оленей, диких лошадей и, конечно же, свирепых гиен. По словам учёных, большинство неандертальцев были убиты гиенами, а затем оттащены обратно в пещеру, которую животные превратили в свое логово. Попав внутрь, животные съели свою добычу. Еще до того, как эти хищники завладели пещерой, эксперты не исключают, что неандертальцы когда-то сделали ее своим домом.

Предварительный анализ зубного камня показал, что питание неандертальцев было разнообразным. В основном они ели злаки, что способствовало развитию их мозга.

Неандертальцы населяли Евразию, от побережья Атлантического океана до Уральских гор, примерно от 400 000 лет назад до немногим позже 40 000 лет назад, исчезнув после того, как наш вид обосновался в этом регионе. В прошлом году останки и инструменты, найденные в Болгарии, показали, что современные люди и неандертальцы одновременно присутствовали в Европе в течение нескольких тысяч лет, что дало им достаточно времени для биологического и культурного взаимодействия.

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