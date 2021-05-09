Важную находку сделали итальянские археологи в пещере Гуаттари примерно в 100 км к юго-востоку от Рима. Речь идёт об останках неандертальцев, которых растерзали в своём логове гиены. Об этом накануне рассказало министерство культуры Италии.

Кости девяти вымерших представителей рода людей обнаружили еще в 2020-м, а сейчас специалисты рассказали о результатах исследования останков. Ученые из Археологического управления Латинской Америки и Университета Тор Вергата в Риме заявили, что останки принадлежат семи взрослым мужчинам и одной женщине, а еще одни — мальчику. Эксперты считают, что эти люди жили в разные периоды времени. Некоторым костям может быть от 50 000 до 68 000 лет, тогда как самым древним останкам — до 100 000 лет. Вместе с этим открытием пещера Гуаттари стала самым важным доисторическим местом неандертальцев в Европе и мире.