Пробка из судов в Суэцком канале полностью рассосалась

Глава управления Суэцкого канала сообщил о том, что последствия ЧП с суперконтейнеровозом Ever Given полностью устранены.

«Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал», — цитирует 3 апреля заявление Усама Рабиа ТАСС.

Движение по водной артерии началось еще 29 марта. Своего прохода на тот момент ожидали 422 судна. Ликвидация пробки, по первоначальным оценкам, должна была занять до четырех суток.

Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. По этому маршруту перевозят, в том числе, и российскую нефть. На пике прилива флотилии буксиров удалось вытащить нос Ever Given с песчаного берега канала.