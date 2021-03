Ever Given не удалось сдвинуть с места. Власти Египта обозначили возможные причины ЧП и заявили о готовности принять альтернативную помощь

Попытки сдвинуть с места суперконтейнеровоз Ever Given продолжаются, но пока безрезультатны. Как рассказал 27 марта глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабиа, пока не ясно, когда удастся разблокировать водную артерию, перегороженную застрявшим судном. Об этом пишет Associated Press.

«Спекулировать относительно даты окончания операции по снятию корабля бесполезно, здесь играют роль много факторов, в том числе реакция корабля на операцию», — сказал Рабиа (цитата по РИА Новости).