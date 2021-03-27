Ever Given не удалось сдвинуть с места. Власти Египта обозначили возможные причины ЧП и заявили о готовности принять альтернативную помощь

Попытки сдвинуть с места суперконтейнеровоз Ever Given продолжаются, но пока безрезультатны. Как рассказал 27 марта глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабиа, пока не ясно, когда удастся разблокировать водную артерию, перегороженную застрявшим судном. Об этом пишет Associated Press. «Спекулировать относительно даты окончания операции по снятию корабля бесполезно, здесь играют роль много факторов, в том числе реакция корабля на операцию», — сказал Рабиа (цитата по РИА Новости).

«Судно до сих пор не сдвинулось с мели, — цитирует его ТАСС. — В настоящее время его пытаются стащить 14 буксиров». При этом Рабиа уточнил, что накануне начала немного двигаться задняя часть контейнеровоза.

Власти по-прежнему надеются, что дноуглубительные работы помогут освободить судно и разгружать контейнеровоз не придётся. Питер Бердовски, генеральный директор спасательной фирмы Boskalis, нанятой для высвобождения Ever Given из песчано-глиняного плена, сказал, что компания надеется вытащить контейнеровоз в течение нескольких дней, используя сочетание тяжелых буксиров, дноуглубительных работ и приливов. Если и это не сработает — придётся разгружать переднюю часть судна. Что касается причин происшествия, то к ЧП привели несколько факторов, однако пока это предположения. «Сильный ветер и погодные факторы не были основными причинами посадки корабля на мель, возможно, произошли технические или человеческие ошибки», — приводит слова Рабиа Al Arabya. Ветер не прекращается и сейчас, затрудняя проведение операции.